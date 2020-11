Ciolos, despre o colaborare la guvernare cu PNL: Nu e deloc exclusa - dar nu prin definitie

"Nu excludem acest lucru (n.r. - guvernarea alaturi de PNL), dar lucrurile acestea vor fi discutate si decise dupa alegeri. Ne vedem guvernand cu un partid cu care sa putem face echipa pe un program de guvernare in primul rand pe care sa ni-l asumam. (...). Nu, nu e deloc exclusa (n.r. - colaborarea cu PNL). Da, de ce sa nu o vad posibila, dar nu prin definitie. Vad o colaborare posibila dupa ce si daca ne punem de acord pe niste obiective. Ati vazut, la Bucuresti, ne-am pus de acord pe niste obiective in pregatirea alegerilor locale. Si am colaborat si avem astazi primarul general al Capitalei, avem trei primari de sector, avem majoritate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Deci ne-am putut pune de acord si putem lucra impreuna. La fel si la guvernare. Ne punem de acord pe ceea ce e de facut in Romania, noi venim cu un program de reforma ", a precizat luni Dacian Ciolos, in studioul ziarului Libertatea.Intrebat daca ia in calcul varianta sa ramana in opozitie daca nu se ajunge la o intelegere cu PNL, Ciolos a spus ca acum nu este exclusa nicio varianta."Nu avem cum sa nu luam in calcul acum orice varianta, insa noi mergem in aceste alegeri cu obiectivul de a guverna Romania, noi suntem pregatiti sa guvernam Romania. Noi nu intram in aceasta campanie ca sa intram apoi in opozitie. Intram in aceasta campanie sa cerem romanilor votul pentru a intra la guvernare si pentru a pune in aplicare un program de guvernare, pentru ca Romania are nevoie de aceste reforme acum, imediat, nu mai putem pierde timpul. Avem ocazia sa ne reasezam locul acum in UE si sa consolidam o democratie in Romania, bazata pe niste valori si pe o economie care functioneaza. Si asta inseamna sa intram la guvernare", a sustinut liderul USR PLUS.Referitor la o posibila colaborare la guvernare cu PMP si UDMR , dupa alegerile din decembrie, Ciolos a spus ca despre acest lucru poate vorbi dupa rezultatele alegerilor parlamentare."Eu nu stiu inca PMP ce candidati are, ce program de guvernare are, va intra sau nu va intra in Parlament. Sa vedem intii rezultatul alegerilor. Nu ne-am pus problema aceasta, nu am discutat-o in USR PLUS, pentru ca nu asta e preocuparea noastra acum", a punctat Ciolos.El a adaugat ca PMP a fost exclus, la alegerile locale, din alianta USR PLUS si PNL, pentru ca "a colaborat cu PSD ".