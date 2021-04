Iulia Scantei: Comisia juridica - pusa in imposibilitatea de a tine sedinta de analizare a comportamentului Dianei Sosoaca

Ce s-a intamplat

"Se va tine o noua sedinta. Voi informa conducerea Senatului cu privire la situatia petrecuta astazi. Am fost pusi in imposibilitatea de a derula sedinta, de a da curs solicitarii Biroului permanent si, impreuna cu conducerea Senatului, vom decide care este modalitatea parlamentara de a derula aceasta sedinta", a afirmat Scantei.Potrivit acesteia, "daca au fost incalcate prevederi legale pentru care sa fie angrenata raspunderea contraventionala, civila sau penala" se vor aplica sanctiuni."Faptul ca, in mod colectiv, legea este incalcata, nu este o scuza", a subliniat Iulia Scantei, referitor la faptul ca exista mai multe persoane in Parlament care nu poarta masca de protectie sanitara."Am acceptat avocatul ( Dianei Sosoaca ), desi din cursul zilei de luni i-am transmis sa imi spuna cine o insoteste (...) si nu mi-a indicat. Participarea altei persoane la o sedinta, care nu este publica, se face doar la invitatia presedintelui comisiei", a explicat Scantei.Intrebata despre plangerea penala pe care Diana Sosoaca a spus ca i-o va inainta pentru ca nu i s-a permis "dreptul la aparare", Scantei a raspuns: "Regret! Este optiunea domniei sale. Ii invit pe toti cetatenii romani care sunt sustinatori ai doamnei senator Sosoaca sa manifeste echilibru, sa faca abstractie de aceste apeluri disperate si disproportionate, care nu califica, pana la urma, prestigiul si demnitatea de senator, sa nu dea curs incitarii la ura si la violenta, sa nu vandalizeze birouri senatoriale de circumscriptie. (...) Regret pentru domnia sa, dar in Parlamentul Romaniei trebuie sa respectam legea".Comisia juridica a Senatului a suspendat, marti, dezbaterea sesizarii grupului PNL prin care se solicita analizarea "derapajelor" de comportament ale senatoarei Diana Sosoaca in Parlament.Biroul permanent a transmis, pe 5 aprilie, Comisiei juridice sesizarea PNL pentru solutionare.Diana Sosoaca s-a prezentat la sedinta comisiei de marti. La intrare, presedintele Comisiei juridice, Iulia Scantei, a incercat sa o opreasca, pentru ca "poarta o masca (de protectie sanitara) neconforma". Sosoaca a intrat in sala, de doua ori, in pofida acestui avertisment. Ea si-a manifestat indelung nemultumirea atat in comisie , cat si la usa salii de sedinta acesteia vizavi de obligatia de a purta o masca "care nu o apara de virus".