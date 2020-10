Conducerea Senatului nu a avut cvorum pentru aprobarea proiectului care prevede ca data alegerilor este decisa de Parlament

Senatoarea PNL a adaugat ca PSD are majoritatea singur in Biroul permanent si putea oricand sa aprobe acest proiect, insa Marcel Ciolacu si social-democratii nu vor in mod real amanarea alegerilor, fiind doar o tema de campanie electorala. "Cei trei reprezentanti ai PNL au decis sa nu participe la aceasta mascarada din Biroul permanent", a mai spus Gorghiu."Situatia e destul de interesanta astazi in Senatul Romaniei. Cererea de reexaminare, dupa cum stiti, ar fi trebuit sa fie discutata in Biroul permanent care era convocat pentru ora 13.00. In Biroul permanent componenta e asa: 7 de la PSD, restul de 5 de la PNL - 3, UDMR - 1, USR -PLUS o persoana. Deci in orice conditii, daca PSD doreste sa introduca pe ordinea de zi un proiect legislativ pentru a fi dezbatut, in procedura de urgenta sau orice alt fel de procedura, acest lucru se intampla pentru ca au majoritatea singuri. Pornind de la aceasta premisa, va spun ca PNL, ca nu o sa indraznesc sa vorbesc in numele celorlalti colegi, a decis ca cei trei reprezentanti ai sai sa nu participe la aceasta mascarada din Biroul permanent", a explicat Alina Gorghiu luni la Digi 24.Ea a adaugat ca s-a propus amanarea sedintei Biroului permanent al Senautului pentru ora 14.00, dar nici atunci nu a fost cvorum, fiind clar ca PSD este de vina ca aceasta lege nu devine realitate."Spun mascarada pentru ca PSD voia sa amane sau spune public ca doreste sa amane data alegerilor si o sa revin pe procedura pentru ca de fapt sunt doua initiative legislative, dar in subteran se pare ca nu isi doreste acest lucru. La ora 13.00 cand a fost convocat primul Birou permanent, surpriza - nu a fost cvorumul de sedinta pentru a fi legal tinuta aceasta sedinta. Au fost doar 6 reprezentanti ai PSD. Sedinta s-a amanat pentru ora 14.00. La ora 14.00 a fost aceeasi situatie. De ce s-a intamplat sa nu fie cvorum? Pentru ca PSD condus de Marcel Ciolacu si colegii sai din PSD una spun public, si in realitate fac altceva.Tema amanarii alegerilor parlamentare exprimata pe toate vocile, mai guturale, mai tipatoare, a fost o tema strict de campanie electorala, o tema strict pentru auzul publicului, astfel incat sa arate Marcel Ciolacu cat de responsabil este probabil, insa in realitate din vina PSD aceasta lege nu devine realitate. PNL si-a exprimat opinia de-a lungul vremii si a spus ca amanarea alegerilor parlamentare nu e o solutie, ca prelungirea mandatului de alesi parlamentari de ei inseamna un gest imoral, inportun, inadecvat si ca ne dorim ca in conditii de securitatea a votului sa tinem aceste alegeri pentru legitimitatea unui Parlament care acum are o majoritate toxica", a completat Gorghiu.Senatoarea PNL a mai precizat ca astfel proiectul de lege nu poate fi trimis la Comisia juridica a Senatului si ulterior raportul sa fie votat pe plenul Senatului marti."Cam acesta este tabloul. Au convocat la 14.30 un comitet al liderilor. S-a constatat ca nu exista cvorum ca sa se poata intruni Biroul permanent. Ca atare maine, pe plenul Senatului nu vom avea acest proiect, pentru ca nefiind Birou permanent nu putem avea comisie , deci nu putem avea plen pentru amanarea datei alegerilor parlamentare", a conchis Alina Gorghiu.Presedintele Klaus Iohannis a retrimis vineri Parlamentului Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Seful statului apreciaza ca data alegerilor a fost stabilita de catre Guvern, cu respectarea legilor, astfel incat sa tina cont de data la care expira mandatul actualului Parlament.In plus, Iohannis apreciaza ca deja pentru unii cetateni "a debutat si se afla in derulare exercitiul dreptului de a fi ales", iar intreruperea acestui proces "s-ar putea constitui intr-un abuz si o vatamare a drepturilor electorale ale cetatenilor romani, si in special a celor din diaspora, in privinta carora procedurile sunt deja declansate si se afla in etape avansate".