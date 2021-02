Florin Citu a anuntat ca Romania ar putea intra in spatiul Schengen din 2021. Cand ar urma sa fie adoptata moneda Euro

"Parcursul pentru euro a fost putin intarziat de criza din 2020. Vom face totul si este nevoie de convergenta reala. Vom recupera in perioada 2021 - 2024, dar trebuie sa fim constienta ca aderarea la zona euro va fi dupa 2024. Obiectivul de aderare este si o obligatie a Romaniei prin tratatul pe care l-am semnat. E greu sa discuti de aderare la zona euro in plina criza economica", a spus Florin Citu la Digi24 Nu numai aderarea este obiectivul principal , pentru mine conteaza ce inseamna sa aderi la zona euro. Inseamna reformarea acestei economii, sa o faci performanta in zona euro, acolo unde competitia este este foarte dura. Asta este foarte important", a adaugat premierul.Citu a mai declarat ca intrarea in antecamera zonei euro ar putea avea loc in 2024-2025, iar adoptarea monedei europene in 2027-2028. El adauga ca "spera ca anul acesta" Romania sa adere la spatiul Schengen, dar nu stie inca daca o sa fie vorba doar despre aeroporturi, sau si despre granitele terestre."Romania este gata sa intre in Schengen din 2011. A aparut discutia cu MCV-ul. Trebuie sa corectam aceasta problema anul acesta. Vom face tot posibilul sa avem un raport favorabil al MCV. Daca toate lucrurile merg bine, si am inceput cu desfiintarea SIIJ, si avem un raport favorabil, putem sa speram sa continuam discutiile de aderare la Schengen chiar de anul acesta", a mai declarat Florin Citu