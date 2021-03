Premierul Citu a revenit asupra declaratiei radicale privitoare la clasarea dosarului "10 August": "Astept opinia expertilor"

El a mai spus ca a discutat cu ministrul Justitiei si ca asteapta opinia expertilor."Am stat de vorba cu ministrul Justitiei, vom vedea daca exista alte cai de atac, daca se poate face ceva in acest moment. Astept opinia expertilor in acesta situatie", a declarat Florin Citu. In dimineata zilei de 3 martie, Citu a declarat , intr-un interviu pentru G4Media, ca "i-a cerut ministrului Justitiei sa vina rapid cu solutii ca vinovatii sa plateasca", interventie din care ar rezulta ca ar fi solicitat o posibila interventie in actul de justitie.In cadrul conferintei de presa de astazi, premierul a mai spus ca a eliberat 103 prefecti si subprefecti din functie si ca au fost numiti 36 de prefecti si 75 de subprefecti, care vor depune juramantul in decursul zilei urmatoare. Citu a mai mentionat ca nu a fost inca numit un prefect in Bucuresti.