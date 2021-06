George Simion: Domnul Citu este un fricos care a ajuns dintr-o intamplare nefericita prim-ministru al Romaniei. L-a luat domnul Orban de pe strada si l-a facut premier

"Domnul Citu este un fricos care a ajuns dintr-o intamplare nefericita premier al Romaniei. L-a luat dl Orban de pe strada, l-a facut premier si acum vine in fata Parlamentului sa vorbeasca despre alegerile interne ale PNL, cand ar trebui sa dea raport in fata romanilor. Va e frica de noi si de romani, domnule Citu si aveti de ce sa va fie frica pentru ca nu indrazniti sa mergeti nicaieri fara bodyguarzi.Sunteti un fricos care nu are de ce sa fie premier, dupa cum multi care au fost premieri nu trebuiau sa conduca Romania. Nu, nu sunteti de vina pentru tot ce s-a intamplat in 30 de ani, dar sa stiti ca ne-a sunat mineri si nu pot munci de 2 saptamani pentru ca nu le-ati dat autorizatie. Ne-a sunat primarul de la Voineasa sa intrebe cand anume veti retroceda padurile la care nu aveati nici un drept, dvs si familia dvs, domnule Citu.Legat de educatia copiilor, colegii senatori au votat ceva si ati spus ca veti da un ordin pentru a impune o educatie pornografica pentru clasele primare si nu sunt multumiti de dvs colegii dvs si de aceea nu ii lasati sa voteze. O sa mai fie motiuni si nici electoratul USR nu e multumit pentru ca nu ati facut nimic cu pensiile speciale. Azi vin de la protestul transportatorilor din CFR. Ceferistii sunt foarte nemultumiti de fpatul ca nu aveti nicio viziune pentru transportul feroviar din Romania si sunte de transportatori, camionagii sunt nemultumiti ca le impozitati diurna", a afirmat George Simion, de la tribuna Parlamentului. El l-a intrebat pe premier cum ii protejeaza pe romani."Cum protejati micii afaceristi romani? Ne-au sunat din judetul Galati si isi arunca castraveti pentru ca nu au unde sa le vanda si dvs spuneti ca protejati antreprenorii romani. Intr-o economie fantastica in care traiti dvs totul e grozav. In realitate preturile la materialele de constructii au crescut. Faceti ceva pentru romani ca sa nu ne mai sune oamenii pe noi. Faceti ceva pentru Rosia Montana . Nu faceti nimic pentru Rosia Monteana, pentru minerii de la Valea Jiului. Ne suna romanii si se plang de dvs, dumnule Citu si ne roaga oamenii - faceti ceva ca sa scapam de Guvernul Citu si o sa facem ceva si acum, la toamna si de cate ori e nevoie", a completat Simion Camera Deputatilor si Senatul dezbate si voteaza, in plenul reunit de marti, motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului.