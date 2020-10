O altfel de revista a presei. Esential in 28 octombrie

➤ Romania se afla pe(87 la 100 de mii de locuitori). La nivelul Uniunii, aceasta profesie a pierdut 6% din totalul joburilor, din cauza pandemiei.➤ Coronavirus in Romania: noi recorduri -: cele care au depasit rata de infectare 3 prelucreaza mii de teste zilnic, in timp ce in "zonele verzi" abia se ajunge la cateva sute / Judetul care face maximum 80 de teste pe zi➤ Analiza INSP: In ultima saptamana, 31% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Arad, Bacau, Prahova si Sibiu. Potrivit ECDC,, fiind depasita la numarul deceselor (raportate la populatie) de Cehia, Belgia si Ungaria., la Iasi. Manager de spital: "Nu va primim. Este dramatic. Nu avem locuri"➤ Spitalul de record mondial: la Piatra Neamt tocmai. Noul sef, un fost primar cu interdictie de la Agentia de Integritate➤ Nici clinica doctorului Musta si nici Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Spuneau ca nu cred in Covid-19, desi erau in stare gravadin Targoviste. Fiica ei: "A spus ca ii e rau, i-au raspuns ca mai bine statea acasa"➤ Ce cauta vulpile in Bucuresti? "Oamenii le dau de mancare,➤ Listele cu 204 nume ale colaboratorilor Securitatii,➤ Ministerul Educatiei incepe o "Harta a scolilor dezavantajate din Romania",dupa ce au furat lemn din zona de competenta➤ Secretar de stat: Rapoartele preliminarii ale AFM pentru 2019, ingrijoratoare.. Cum va recupera statul prejudiciulale anului reprezinta sumele lasate in mediul economic prin facilitati fiscale, investitii si cheltuieli pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.➤ In 2019,si comparabila cu profitul Vodafone Romania.➤ Delapidare in stil mafiot.➤ Cornel Zainea, fost deputat USR , a explicat, printr-o postare pe Facebook , printr-o declaratie.➤ David Burghiu, directorul Termoenergetica, are numai 35 de ani sipe care le detine la stat➤ Achizitii de pandemie |subordonate primariilor bucurestene➤ Achizitii de pandemie |, la Primaria Bucuresti si Centrul pentru Senioripentru lucrari la reteaua de apa, iluminat public si renovari de blocuri➤ Primaria Sector 4 a cheltuit aproape➤ Firea iese din linia PSD si pledeaza pentru alegeri parlamentare / Gabriela Firea a cumparat 100 de troleibuze "fake".cu turcii de la Bozankaya: "Se regasesc parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul, dar au stiut sa vorbeasca cu paltonul liderului"Conflictul din USR Iasi continua: scriitorul➤ Predoiu deschide lista de candidati PNL in Prahova pentru Camera Deputatilor/si altul care a scris in declaratia de avere "bijuteri aur" si "Casa de pensi"➤ Cine este senatorul PSD, Ion Ganea, care a dat peste cap planurile lui Marcel Ciolacu de a amana alegerile:, acuzat ca a ingradit drepturi si libertati fundamentaleConsiliul Politic National al PSDRolul decisiv jucat de UDMR , care: "Masca nu este sanatoasa tinuta mai multe ore, produce modificari cerebrale"- Petre M. Iancu (DW)Rubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.