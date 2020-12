Rares Bogdan: "PNL va face un guvern cu colegii de la USR-PLUS si foarte probabil cu PMP". Reactia PSD

PSD sustine ca va castiga alegerile

"Incepand cu 7 decembrie, Guvernul se va constitui in jurul PNL, va fi un parteneriat cu colegii de la USR-PLUS si foarte probabil cu PMP, iar presedintele Romaniei a fost extrem de ferm. Sondajele de opinie arata ca alegerile parlamentare vor fi castigate de PNL, cu un scor de peste 30 la suta, urmat de PSD , la procente bune si apoi de USR.Intrebarea este daca domnul Ponta, domnul Tomac si domnul Simion reusesc sa-si duca formatiunile in Parlament. Pe o prezenta foarte mica la vot, probabil UDMR care are electoratul concentrat poate intra cu 6% - 7%", a declarat Rares Bogdan la postul de televiziune Antena 3 In timp ce premierul Ludovic Orban mizeaza pe castigarea alegerilor de catre PNL cu un procentaj cuprins intre 32% si 36%, Rares Bogdan spera ca procentajul sa fie peste 30%.Prim-vicepresedintele PNL spune ca prezenta la vot va fi una scazuta, de maximum 37%."PNL se afla la 3-4 procente in fata PSD si la 8-10 procente in fata USR", mai spune Rares Bogdan. Cat despre PMP si PRO-Romania, aceste partide se afla la limita intrarii in Parlament". Mihai Tudose , eurodeputat din partea PSD, sustine ca social-democratii vor castiga alegerile."Eu sustin ca venim la guvernare, ca putem sa intram. Pariez ca vom bate PNL cu cel putin 4-5 procente. Suntem chiar dispusi sa ne asumam guvernarea. Nu stiu la ce date va uitti voi, la mama Omida, dar eu va spun ca exista sondaje care arata ca 75% dintre romani considera guvernarea PNL un dezastru. Va spun ca iesim pe primul loc, facem chiar si 50%", a afirmat Mihai Tudose.La randul sau, presedintele Consiliului National PSD, Vasile Dincu, a declarat ca PNL si PSD sunt cap la cap, in marja a 30%.Si senatorul PSD Titus Corlatean afirma ca PSD va castiga alegerile."Am convingerea ca PSD va castiga aceste alegeri. Stiu care este pulsul oamenilor. Va conta gradul de mobilizare si depasirea fricii care a fost insuflata de guvernantii liberali, in special pentru o categorie de varsta, de la 60 de ani in sus, ca sa nu iasa la vot. Oamenii sunt tot mai hotarati sa iasa la vot, unii pentru PSD, alte partide, altii ca sa sanctioneze guvernarea PNL", a declarat acesta.