Renate Weber critica declaratia lui Florin Citu legata de "teroristi": "Unde ati mai vazut premier sa se refere in acesti termeni la cetatenii care gandesc diferit de autoritate?"

Florin Citu: Actiunile celor care se impotrivesc vaccinarii si purtarii mastii sunt similare cu ale teroristilor

"Exprimarea aici s-o fi dorit plastica, dar este profund, profund nefericita. Nici nu stiu daca aceste campanii de care vorbeste deranjeaza in vreun fel. Ce conteaza campania impotriva vaccinarii daca nu ai suficiente doze de vaccin? A! Ca exista un procent de 10--20 la suta (care sunt anti-vaccin, n.red.) nici nu conteaza. Nu a zis ca trebuie sa avem 70% vaccinati? Hai sa ne preocupam de astia 70% si pe urma ne ocupam si de ceilalti. Asta ar trebui sa vada premierul. Unde ati mai vazut premier sa se refere in acesti termeni la cetatenii care gandesc diferit de autoritate? Trebuie convinsi altfel oamenii, nu aratandu-le nuiaua din cui sau facandu-i teroristi. Este mult, mult prea deplasat, cum pot sa vorbesti in termenii acestia?", a declarat Renate Weber la postul Antena 3. Premierul Florin Citu compara actiunile celor care contesta vaccinarea sau respectarea masurilor de igiena si distantare cu actiuni ale teroristilor . El spune ca vaccinarea trebuie sa continue, atata vreme cat recomandarile Agentiei Europene a Medicamentului sunt in aceasta directie."In Romania, de un an de zile exista o campanie impotriva acestor actiuni pe care le ia guvernul de a opri pandemia. Exista o campanie impotriva portului mastii in spatiul public. Exista o campanie impotriva masurilor de distantare. Si exista o campanie impotriva vaccinarii. Va spun ca, din punctul meu de vedere, aceste actiuni sunt similare cu actiuni ale unor teroristi, pentru ca a zadarnici aceasta actiune, aceasta activitate a guvernului, care are ca obiectiv imbunatatirea sanatatii tuturor romanilor, este o actiune care incearca sa submineze autoritatea statului, fara date", a declarat premierul vineri dimineata, la Palatul Victoria Florin Citu a mai afirmat ca vaccinarea trebuie sa continue, atata vreme cat Agentia Europeana a Medicamentului a aratat ca nu exista legaturi intre cazurile de cheaguri de sange si vaccinurile AstraZeneca.