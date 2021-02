Atentionare de vant puternic. Rafalele vor ajunge in zonele montane la 90 de kilometri pe ora

La munte va ninge

"Din a doua parte a noptii de vineri spre sambata (26/27 februarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in nord-est si la munte, iar pe parcursul zilei de sambata (27 februarie) in cea mai mare parte a tarii. Duminica (28 februarie) si luni (1 martie) intensificari temporare ale vantului vor mai fi indeosebi in regiunile estice si in zona de munte", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, se vor inregistra viteze la rafala, in general, de 45...55 km/h, iar in zona inalta a Carpatilor Meridionali se vor depasi 80...90 km/h.La munte, in general la altitudini mai mari de 1.500 de metri, vor fi intervale in care va ninge, iar in estul teritoriului, indeosebi din a doua parte a noptii de duminica spre luni (28 februarie/1 martie), si pe parcursul zilei de luni (1 martie) vor predomina ninsorile.Vremea va intra intr-un proces de racire ce se va resimti treptat in toate regiunile, astfel ca valorile termice se vor situa in jurul celor normale.Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis vineri dimineata, 26 februarie, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in 16 de judete, valabile in orele urmatoare.