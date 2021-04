Persoanele vaccinate cu ambele doze nu transmit niciodata COVID-19. Anuntul facut de Ministerul Sanatatii

"Noi studii realizate de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA arata ca persoanele vaccinate cu ambele doze nu trasmit COVID-19 aproape niciodata", arata Ministerul Sanatatii."Datele noastre de la CDC sugereaza in prezent ca persoanele vaccinate nu poarta virusul, nu se imbolnavesc, iar asta nu doar in testele clinice ci si in datele din lumea reala ", spune Rochelle Walensky, directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite.La studiul CDC au participat aproape 4.000 de angajati sanitari din linia intai care s-au testat saptamanal sa vada daca sunt infectati cu COVID-19 intre luna decembrie a anului trecut si luna martie a acestui an.