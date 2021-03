Misiune de salvare pe un traseu de vara din Muntii Sureanu. Turistul accidentat s-a aventurat pe traseul de vara

"Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit in zona Muntilor Sureanu pentru acordarea primului ajutor si extragerea unei persoane de sex masculin, cu varsta de 35 de ani, din Timisoara, care a cazut si s-a accidentat la umar pe traseul de vara Cruce rosie: Oasa-Iezarul Sureanu", a anuntat sef serviciu Salvamont, Claudiu Costea.Potrivit lui Costea, turistul nu avea echipament "corespunzator pentru turele de iarna" La actiunea de recuperare au participat trei salvatori montani si un jandarm din cadrul Postului de Jandarmi Montani Sugag.Persoana accidentata a fost predata unui echipaj SMURD. "Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba informeaza turistii sa nu se mai aventureze pe traseele montane de la o altitudine mai mare de 1.200 metri, avand in vedere ca riscul de avalansa e foarte ridicat in aceasta perioada", a mai transmis Claudiu Costea.