Anunt de ultima ora de la meteorologi. In ce zone ne asteptam la ceata, burnita, vant puternic sau polei

Cum va fi vremea in Bucuresti

Cum va fi in nord-vest si la munte

Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in Romania

Potrivit Adiministratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 18:00, in zonele joase din judetele Suceava si Neamt, respectiv in judetul Galati, se va semnala, local, ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.De asemenea, in urmatoarele doua ore si jumatate, in judetul Vaslui va fi burnita si ploaie, care depune polei.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM Potrivit ANM, in Capitala, vremea se va incalzi , astfel incat temperatura maxima va fi de 9...10 grade. Cerul va avea innorari si, trecator, vor fi averse slabe. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe parcursul noptii si in prima parte a zilei de marti (9 februarie), cand rafalele pot atinge 40...45 km/h.Pana marti, 9 februarie, la ora 12, va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar in nord-vest si in zona de munte, vor fi cantitati de apa de 15...20 l/mp si izolat 30 l/mp. Pe crestele montane inalte va mai ninge, dar la altitudini mai mici de 1800 m, ploile vor determina topirea partiala a stratului de zapada.Vantul va prezenta intensificari la munte, unde vor fi rafale de 70...90 km/h, iar local si temporar si in celelalte regiuni, cu viteze in general de 40...60 km/h. Pe crestele montane si, trecator, in nordul Moldovei zapada va fi spulberata.In prima jumatate a saptamanii, vor mai fi intervale cu ploi moderate cantitativ, iar in nord-vestul tarii se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp.Tot pana marti la pranz, in zona de munte, sudul Banatului, al Transilvaniei si in Dobrogea se asteapta la intensificari ale vantului; In cea mai mare parte a tarii veremea va fi calda in urmatoarele zile, cu valori de 12-14 grade, in Banat, Crisana si Maramures si pana la 15 grade in zona de sud a tarii.Insa, incepand din 11 febrarie, temperaturile vor scadea brusc si vom avea temperaruri de -10 grade, noptile devenind geroase, in majoritatea regiunilor.La munte, pana in data de 11 februarie vremea va fi calda cu maxime in medie cuprinse intre 4 si 6 grade si minime medii de -2...0 grade. Apoi se va raci brusc si accentuat, astfel incatperioada 12 - 17 februarie va fi geroasa, cu o medie a valorilor diurne de -14...-12 grade si cu temperaturi medii nocturne ce se vor situa in general intre -20 si -16 grade. Ulterior, inultimele zile ale intervalului este posibila o crestere usoara si treptata a regimului termic, spre maxime medii de -8...-6 grade si minime de -14...-12 grade.