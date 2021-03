Vreme rece, ploi si precipitatii mixte in urmatoarele zile in Bucuresti. Anuntul meteorologilor

Temperaturile maxime vor fi de 6-7 grade Celsius

Conform prognozei de specialitate, pana joi la ora 8.00, temporar va ploua si se vor acumula cantitati de apa, in medie, de 5 - 7 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 7 grade, iar cea minima va fi de 2 - 3 grade.De asemenea, in intervalul 18 martie, ora 8.00 - 19 martie, ora 8.00, in Capitala, vremea va fi in continuare inchisa si rece pentru aceasta data. Indeosebi din orele dupa-amiezii, temporar se vor semnala precipitatii la inceput sub forma de ploaie, iar in cursul noptii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8 grade, iar cea minima va oscila intre 0 si 2 grade.Potrivit sursei citate, in perioada 19 martie, ora 8.00 - 20 martie, ora 10.00, cerul va prezenta innorari, iar in cursul zilei vor mai fi posibile precipitatii slabe predominant sub forma de ploaie. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 6 - 7 grade, iar cea minima intre -2 si zero grade, in timp ce, la sfarsitul noptii, vor fi conditii de ceata. ANM a emis, miercuri, o serie de avertizari Cod galben si Cod portocaliu de ninsori si viscol in zonele montane si submontane, respectiv o informare de vreme rea ce vizeaza intreaga tara, aceasta din urma urmand sa intre in vigoare de joi dimineata.