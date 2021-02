Vremea se raceste extrem de puternic in acest weekend: ger, viscol si nameti care vor bloca traficul rutier si pe cel feroviar. Avertismentul meteorologilor

Viscol la munte

Drumuri inchise in tara

Conform meteorologilor, pana luni dimineata la ora 10.00 este in vigoare un cod galben de vreme deosebit de rece si ger, mai ales dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii."Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade si se vor incadra, in general, intre -18 si -8 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile din estul Transilvaniei, unde in noaptea de vineri spre sambata (12/13 februarie) si posibil in cea de sambata spre duminica (13/14 februarie) vor cobori sub -20 de grade.Maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si -2 grade", transmite Administrania Nationala de Meteorologie Meteorologii spun insa ca vremea va fi deosebit de rece si pe parcursul saptamanii viitoare, local geroasa mai ales noaptea si dimineata. ANM mai precizeaza ca sambata, pana la ora 21:00 se asteapta intensificari ale vantului in Carpatii Meridionali, de Curbura, in cea mai mare parte a Moldovei si in sud-estul Transilvaniei."In Carpatii Meridionali, de Curbura, in cea mai mare parte a Moldovei si in sud-estul Transilvanieivantul va avea intensificari si va amplifica senzatia de frig, cu viteze la rafala in general de 55...65 km/h, iar pe crestele montane va depasi 90...100 km/h si va spulbera zapada".Autoritatile au transmis ca mai multe sectoare de drum sunt inchise din cauza nametilor."Din cauza vizibilitatii foarte reduse pe carosabil, ca urmare a viscolului puternic si pentru a permite interventia utilajelor de deszapezire, in judetul Botosani, circulatia rutiera este intrerupta pe trei drumuri nationale (DN24C Stefanesti - Romanesti, DN29 Saveni - Manoleasa si DN29A Darabani - Radauti Prut)", a transmis Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Politia mai transmite ca la aceasta ora se semnaleaza precipitatii sub forma de ninsoare pe artere din judetele Arad, Hunedoara, Caras-Severin, Bihor, Maramures, Alba, Botosani si Prahova.De asemenea, ninsoare viscolita se semnaleaza acum pe mai multe drumuri din judetele Botosani, Maramures, Brasov, Covasna si Arges."Pentru prevenirea accidentelor de circulatie, sfatuim conducatorii auto ca, inainte de a pleca la drum, sa se asigure ca au autovehiculul echipat corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna, sa adapteze in permanenta viteza de deplasare, sa nu efectueze manevre periculoase la volan si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte", mai arata Centrul Infotrafic.Si traficul feroviar a avut probleme, vineri, din cauza conditiilor de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant, de pana la 70 km/h, pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind adaptata la conditiile meteo , pentru a se putea asigura legatura cu toate zonele tarii, conform CFR SA.