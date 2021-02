Rezidentii din Marea Britanie veniti din tarile cu risc ridicat, carantinati obligatoriu la hotel. Cate camere au fost inchiriate si cum se pot rezerva

Incepand de luni, rezidentii britanici sau cetatenii irlandezi care sosesc in Anglia venind din cele 33 de tari de pe "lista rosie" - cuprinzand toata America Latina si din Africa de sud, dar si Portugalia si EAU - vor fi obligati sa se cazeze la un hotel, unde sa ramana sub supraveghere timp de 10 zile.Calatorii veniti din alte tari trebuie si ei sa se carantineze zece zile, dar pot face acest lucru si acasa.Pretul "sejurului de carantina" la unul din cele 16 hoteluri intrate deocamdata in programul convenit cu guvernul - si care trebuie rezervat in prealabil - este de 1750 de lire (aproape 2000 de euro), inclusiv testarea de coronavirus, intrucat "beneficiarii" trebuie sa prezinte si un test negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de pornirea spre Anglia si sa repete testul in a doua si a opta zi de carantina.Pentru un adult suplimentar sau un copil de peste 12 ani pretul creste cu 650 de lire, iar pentru un copil intre 5 si 12 ani - cu 325 de lire."Contravenientii" risca sanctiuni severe de pana la 1000 de lire (1125 euro) amenda pentru lipsa testului negativ la sosire si de pana la 10.000 de lire sterline pentru cei care incearca sa eludeze carantina la hotel. Mai mult, cei care ascund faptul ca au trecut printr-o "tara de risc" risca 10 ani de inchisoare Rezervarea hotelului si inscrierea la teste se fac pe un portal guvernamental special. Guvernul britanic a rezervat deja aproape 5000 de camere, cifra care ar putea creste in scurt timp la 58.000.Guvernul din Scotia a decis aplicarea acelorasi masuri ca in Anglia, extinse insa la toate sosirile. In Scotia sunt disponibile 1300 de camere de hotel.Ministrul de externe britanic Dominic Raab a comentat duminica, intrebat in legatura cu aceste diferente, ca nu ar fi "proportionat" sa se impuna carantina la hotel tuturor celor care vin in Anglia.Masura starneste oricum neliniste in randurile personalului de la hoteluri, avand in vedere riscul ca acestea sa se transforme in focare, mai ales din cauza ca nu pot fi aerisite suficient.