De ce instantele din Romania mentin sentinta de condamnare a lui Dragos Savulescu. Situatie inedita: Milionarul este liber doar in Italia

Un dosar in care au mai fost condamnati fostul primar al Constantei, Radu Mazare Cristi Borcea , mai multi notari, functionari si afaceristi, prejudiciul ridicandu-se la 114 milioane de euro. Dragos Savulescu a contestat decizia la Inalta Curte.O situatie paradoxala, in conditiile in care Curtea de Apel din Napoli i-a schimbat pedeapsa milionarului intr-una cu suspendarea executarii sentintei. Practic, judecatorii napoletani i-au sters lui Savulescu 3 ani din pedeapsa in baza unui decret de gratiere din 2006 si, constatand ca a ramas cu 2 ani si jumatate (sub 3 ani), i-au comutat pedeapsa intr-una cu suspendare. Decizia Curtii de Apel Napoli a ramas definitiva prin neapelare de catre procurorul italian.In acest moment, situatia lui Dragos Savulescu este una inedita, deoarece daca vine in Romania el poate fi incarcerat, in baza mandatului de arestare european emis in cazul sau de instantele romanesti.Curtea de Apel Bucuresti arata in motivarea sentintei ca pentru ca decizia Curtii de Apel din Napoli sa fie recunsocuta in Romania, Dragos Savulescu trebuie sa solicite recunoasterea acesteia. Acest lucru se poate face doar daca milionarul se intoarce in Romania sau daca este incarcerat in Italia, in cazul sentintelor cu executare in penitenciar - Inalta Curte da sentinta definitiva.- Curtea de Apel Napoli comuta pedeapsa.- Curtea de Apel Bucuresti repsinge contestatia la executare a lui Dragos Savulescu.Situatia milionarului Dragos Savulescu, dar si a altor condamnati celebri care au plecat in Italia, inaintea sentintelor judecatoresti, a fost subiect de discutii la nivel inalt.La sfarsitul lunii decembrie, ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca urmeaza sa aiba in perioada urmatoare un dialog cu omologul sau din Italia, astfel incat sa gasesca cele mai bune solutii pentru a reglementa situatia unor VIP-uri din Romania care dupa condamnare au fugit in Peninsula.In motivarea deciziei sale, judecatorul de la Curtea de Apel Bucuresti motiveaza de ce a respins contestatia la executare. Potrivit acestuia, nu exista niciun motiv de impedicare a executarii, mai ale ca chiar Curtea de Apel din Napoli a recunoscut-o."In privinta sentintei penale nr. 148/10.07.2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Il-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 32/A/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu exista vreo nelamurire sau vreo impiedicare la executare.Dimpotriva, sentinta penala nr. 148/10.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a Il-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 32/A/07.02.2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, in dosarul nr. 6536/2/2008 a fost recunoscuta de Curtea de Apel din Napoli prin sentinta din data de 15.09.2020", arata Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit judecatorului roman, Curtea de Apel din Napoli a precizat ca executarea pedepsei se va face, in continuare, in conformitate cu legislatia statului italian.Astfel, prin sentinta sentinta din data de 15.09.2020, Curtea de Apel din Napoli a recunoscut sentinta penala nr. 148 din 10.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel din Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 32/A/07.02.2019, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, a refuzat predarea condamnatului Savulescu Emil Dragos autoritatilor statului roman si, ca urmare, a stabilit "ca se executa pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare care i se impune in Italia in conformitate cu legislatia sa interna".In aceste conditii, este evident ca executarea pedepsei inchisorii aplicate prin sentinta penala nr. 148/10.07.2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Il-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 32/A/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost preluata de autoritatile judiciare din Italia, care au si mentionat expres ca executarea se va face, in continuare, in conformitate cu legislatia statului italian.De altfel, conform art. 156 alin. 3 din legea nr. 302/2004, executarea unei pedepse sau masuri privative de libertate, aplicata printr-o hotarare judecatoreasca recunoscuta de autoritatea competenta a statului de executare, este guvernata de legea statului de executare.Este la fel de evident faptul ca, in privinta sentintei penale nr. 148/10.07.2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 32/A/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu exista vreo nelamurire sau vreo impiedicare la executare, aceasta executare fiind preluata, in urma recunoasterii si refuzului predarii condamnatului Savulescu Emil Dragos, de catre statul Italian.Judecatorul roman mai arata ca pentru ca sentinta pronuntata de Curtea de Apel din Napoli la data de 15 septembrie 2020 sau ordonanta pronuntata la 13 octombrie 2020 de Curtea de Apel din Napoli, Sectia a VIII-a penala, Executari Penale, sa produca efecte juridice in Romania, acestea ar fi trebuit recunoscute de instantele romanesti conform dispozitiilor legii nr. 302/2004, lucru care nu a fost solicitat de Dragos Savulescu.Conform dispozitiilor Titului VI al Legii nr. 302/2004 recunoasterea hotararilor judecatoresti straine care impun pedepse sau masuri privative de libertate in scopul executarii lor in Uniunea Europeana se face in urmatoarele cazuri:- transferarea persoanelor condamnate, detinute in alte state membre ale Uniunii Europene, in vederea executarii pedepsei sau a masurii privative de libertate intr-un penitenciar sau unitate sanitara din Romania (Titul VI, Capitolul II, Sectiunea a 2-a din legea nr. 302/2004);- recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti pronuntate in alte state membre ale Uniunii Europene, in cazul in care persoana condamnata se afla in Romania (Titul VI, Capitolul II, Sectiunea a 3-a din legea nr. 302/2004).Or, explica jduecatorii, dupa cum se poate lesne observa, Dragos Savulescu nu se afla in niciunul din cazurile mentionate, neaflandu-se in Romania si nefiind detinut pe teritoriul statului Italian, in vreo procedura de transfer in vederea executarii pedepsei in Romania."De altfel, recunoasterea de catre instanta din Romania a sentintei pronuntate de Curtea de Apel din Napoli la data de 15.09.2020, prin care a fost recunoscuta sentinta penala nr. 148/10.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a Il-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 32/A/07.02.2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, ar reprezenta o recunoastere a unei hotarari de recunoastere, lucru inadmisibil din perspectiva legala.Avand in vedere cele mai sus expuse, in baza art. 597 alin. 4 C. pr. P__. rap. la art. 598 alin. 1 lit. c C. pr. pen, Curtea va respinge, ca nefondata, contestatia la executare formulata de contestatorul condamnat Savulescu Emil Dragos impotriva sentintei penale nr. 148 din 10.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 32/A din 07.02.2019 pronuntata de I.C.C.J. in dosarul nr. 6536/2/2008", conchide Curtea de Apel Bucuresti.Contestatia lui Dragos Savulescu a fost inregistrata, saptamana trecuta, la Inalta Curte. Instanta a stabilit primul termen de judecata pe 11 martie.