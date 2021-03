Medicii din tabara conspirationistilor: dezinformarile cu care au iesit la rampa, insultele pentru cei care poarta masca si "vaccinul care da leucemie"

Mesajele controversate din pandemie

Astarastoae a acuzat autoritatile de dezinformare

Adina Alberts e anchetata de Colegiul Medicilor

Alberts a afirmat ca vaccinul Pfizer este periculos

A recomandat apa tonica pentru tratarea Covid

Monica Pop, intre "crima perfecta" si vaccinul care "da leucemie"

Pop: Eu as sista vaccinul

Medicul care i-a insultat pe cei care respecta masurile de preventie

Constantinescu, exclus din ALDE

Printre cei care s-au remarcat in aceasta perioada s-a numarat si Vasile Astarastoae, fost presedinte al Colegiului Medicilor din Romania si fost rector al Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, membru al mai multor organizatii stiintifice nationale si internationale. Desi este medic legist, Astarastoae nu a ezitat sa-i contrazica pe epidemiologi si pe expertii in sanatate publica.Mesajul transmis constant de medicul din Iasi a fost ca autoritatile exagereaza si ca in numele pandemiei statul comite o sumedenie de abuzuri crescand din pix numarul cazurilor de Covid si ca in dese randuri sunt raportati ca fiind morti de Covid oameni care au murit din cu totul alte cauze.CITESTE SI: Medicul Monica Pop socheaza cu un nou mesaj conspirationist: "Moartea post vaccinala este crima perfecta" "Sunt cateva chestiuni care lasa la dispozitia unuia cu o facultate, dar fara expertiza in domeniu, decizii importante. Se spune date stiintifice oficiale. Ce inseamna date stiintifice oficiale? Adica acum oficialitatile valideaza sau invalideaza? Ministrul sanatatii nu este un specialist in orice domeniu. Riscul biologic inalt ce inseamna? Riscul este inalt daca incidenta infectarilor dintr-o tara este mai mare decat in Romania.De cand a ajuns Romania un standard? Sunt lucruri care au scapat, au fost facute la plesneala, o lege care e impotriva cetatenilor lasa loc abuzurilor. Daca legea ar fi intr-o tara normala, as accepta-o. Dar sa imi spuna ca un cetatean e la dispozitia directiilor de sanatate publica, care sunt prelungirea Ministerului, mi se pare cel putin riscant pentru multe persoane", declara doctorul Astarastoae, la emisiunea Marius Tuca Show.Si tot el a afirmat ca numarul mortilor de Covid este exgerat de autoritati . "Chiar daca ai doua teste negative, daca persoana a avut o anumita simptomatologie legata de Covid e declarata decedata de Covid. Inseamna ca toti cei care au o infectie respiratorie, ca sunt testati pozitiv sau negativ, sunt declarati morti de Covid. E o harababura, la restul mortilor se respecta regulile - la gripa de exemplu, se pune cauza mortii comorbiditatea, nu gripa", a atacat doctorul Astarastoae.De asemenea, dupa trecerea primului val, care a afectat mai putin Romania, medicul a acuzat autoritatile ca au exagerat dimenisunea pericolului si a vorbit despre stingerea pandemiei. In realitate, cateva luni mai tarziu, in toamna, un al doilea val a lovit puternic Europa si intreaga lume, iar de aceasta data a afectat serios Romania."Am satisfactia ca toate prognozele privind epidemia Covid-19 au fost validate de viata. Nu am pretentia ca sunt Nostradamus, dar faptul ca am introdus Bioetica in invatamantul medical din Romania m-a obligat sa am cunostinte de filozofie, sociologie, sanatate publica, epidemiologie, stiinte politice si, in consecinta, sa privesc pandemia nu numai strict medical.Credinta crestina marturisita a fost suportul rezistentei la toate necazurile. In acest moment, cand deja apocalipsa se amana si autoritatile anunta masuri de relaxare, consider ca a venit momentul sa ma retrag din aceasta dezbatere. Fara torte", spunea Astarastoae, la finalul lunii mai.La fel ca Vasile Astarastoae, medicul Adina Alberts a iesit in prim plan cu cateva declaratii cel putin controversate. Adina Alberts, care e medic estetician si e cunoscuta si pentru ca e sotia fostului membru PNL Viorel Catarama , s-a remarcat atunci cand i-a invitat pe pacientii cu Covid sa solicite Ivermectina. In realitate, nu exista date ca Ivermectina ar fi eficienta in tratamentul Covid, iar medicamentul este folosit in medicina veterinara."Dragii mei, sunteti internati in Spitale cu Covid, cereti medicilor sa va spuna schema de tratament pe care v-o administreaza. Au obligatia sa va informeze! Am informatii ca sunt multi pacienti tratati aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale, scumpe, fara indicatiei in Covid, iar complicatiile isi fac aparitia. Nu acceptati Kaletra pentru tratarea Covidului. AVETI ACEST DREPT, conform art 18 si 19 din Legea 46 din 2003. Actionati pana nu e prea tarziu!Aveti parinti sau rude apropiate internate in spitale in stadii medii/grave de Covid, cereti-le acestora, cat mai puteti, acordul scris consemnat si in fisa de internate, ca sa puteti avea acces la informatii despre schema de tratament aplicata. Asta pentru situatia de nedorit dar posibila in care lucrurile se complica si pacientul devine inconstient. Cereti sa verificati cu ochii dvs, fisa de tratament a rudei dvs, pe baza imputernicirii primite, conform art 22 si a art 24 pct 2), din Legea 46 din 2003.Iar daca nimic nu mai functioneaza, cereti medicilor sa le dea Ivermectina! Daca refuza, cereti-le din nou! Si daca totusi refuza cu vehementa, scrieti-mi mie in privat! Aveti grija ca sa aveti dovezi ca acesti medici au refuzat sa incerce ORICE ca sa va salveze persoana apropiata", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook Acest mesaj a atras si o ancheta a Colegiului Medicilor , care o cerceteaza pe Alberts pentru declaratiile legate de Ivermectina. Anterior, Adina Alberts a afirmat ca vaccinul Pfizer este periculos. In schimb, hidroxiclorochina si albastrul de metilen ar fi eficiente, in opinia ei."De ce sa scoti din farmacii hidroxiclorochina, dintr-o data. Cica se descoperise ca este cardiotoxica. Ceva nu era in regula cu afirmatia asta... Sunt zeci de mii de oameni care iau hidroxiclorochina zilnic, de 30-40 de ani. Dar nu am dat importanta atunci, in aprilie, 2020. Apoi am inceput sa caut informatii despre albastru de metilen. Am scris colegilor din lume, medici, oameni de stiinta, profesori... Erau multi care banuiau ca aceasta substanta ar avea efecte benefice contra Sars-Cov2.Statul isi asuma raspunderea. Statele. Sunati la 1 800 879 3477 si veti vorbi cu robotul companiei Pfizer, care va va spune din capul locului ca vaccinul lor nu este avizat de FDA. Pe noi nu compania ne impinge la vaccinare, ci statul, guvernul, ministerul de resort, domnul Voiculescu, domnul Rafila, domnul Arafat. De exemplu, India nu si-a asumat niciun risc si i-a trimis la plimbare pe cei de la Pfizer", a spus Adina Alberts.De asemenea, ea a starnit controverse atunci cand a spus ca autoritatile vor sa introduca vaccinarea obligatorie si i-a indemnat pe oameni sa lupte impotriva acestui proiect."Eu am copil vaccinat cu schema completa. Dar nu vreau sa ma oblige cineva vreodata sa introduc vreun ser in copilul meu sau in mine. Sau sa ii administrez vreo pastila", a mai spus ea.Un alt moment controversat a fost acela cand Adina Alberts a demarat o campanie de testare in Suceava. Ea a declarat atunci ca doar 5 din 100 de persoane testate ar fi iesit pozitiv, lasand sa se inteleaga ca autoriatile au prezentat o situatie deformata. Cateva zile mai tarziu, insa, ea s-a imbolnavit de Covid.Totusi, poate cea mai bizara afirmatie a sa a fost facuta anul trecut. In martie 2020, Adina Alberts anunta pe o retea de socializare ca a gasit un leac contra Covid, apa tonica. Ea le-a recomandat urmaritorilor sa consume cat mai multa apa tonica pentru a fi protejati."Subconstientul meu a scos dintr-un sertar ascuns al memoriei o informatie-conexiune, pe care am descoperit-o in urma cu aproape 30 de ani: ca apa tonica Kinley contine chinina, iar clorochina este un derivat al chininei! Bingo! Si cum clorochina este benefica impotriva noului coronavirus , poate n-ar fi rau sa bem, cu totii, Kinley! Suntem intr-o perioada de incertitudini, si orice sugestie poate fi elocventa, poate chiar salvatoare. Spor la shopping!", a scris aceasta pe Facebook.Si medicul oftalmolog Monica Pop s-a remarcat cu o serie de declaratii incendiare, ultimele fiind legate de vaccinare. Ea sustine ca vaccinurile vor avea efecte grave in timp si ca cei care se vaccineaza pot ulterior sa se imbolnaveasca de leucemie.La o emisiune la Antena 3, ea i-a contrazis pe experti si a spus ca vaccinul Pfizer Biontech a fost conceput doar in 3 luni. In realitate, a durat aproape un an pana cand expertii din SUA si de la Agentia Europeana a Medicamentului au autorizat utilizarea acestui vaccin."Cum puteti sa stiti dumneavoastra ce se intampla peste trei ani? Daca faceti leucemie, Doamne fereste!, dupa vaccinul asta?! Cum poti sa stii inductia genetica pe care o face asta, atat de scurt? Ca va mai spun, inca o data, peste trei ani face leucemie unul care face vaccinul. Si fac toti" a spus ea. Mai recent, intr-un comentariu referitor la moartea unui barbat din Targu Jiu care se vaccinase anterior impotriva Covid-19 , cu o doza din lotul AstraZeneca retras de autoritati, medicul Monica Pop a comentat ca moartea post-vaccinala ar putea fi "crima perfecta".Declaratia este cel putin ciudata, avand in vedere ca autoritatile medicale au transmis deja, prin DSP Gorj, ca "nu exista nicio legatura de cauzalitate intre vaccin si acest deces "."Ar trebui ca orice fel de deces in urma vaccinului, nu generat de vaccin, ca nu ai de unde sa stii, dar orice fel de deces intr-o perioada scurta de dupa vaccin sa fie autopsiat si sa se puna cap la cap toate aceste date, ca sa se vada daca acesti pacienti au aceleasi leziuni cauzatoare de moarte sau nu", a spus medicul Monica Pop, luni seara, la Antena 3.Pop a mai transmis ca, din punctul ei de vedere, vaccinul ar trebui sistat: "Eu as sista vaccinul. Nu cred ca este normal sa punem in pericol viata nimanui.Orice viata conteaza si atata timp cat exista suspiciune ca moartea s-a produs din cauza asta, din momentul in care spuneti ca parchetul a deschis dosar pentru ucidere din culpa (referindu-se la cazul barbatului din Targu-Jiu care a decedat la scurt timp dupa vaccinul cu AstraZeneca - n.r.), nu cred ca este normal sa punem in pericol viata nimanui.Nu exista cuvantul sigur in medicina. Atata timp cat inca nu stim cu exactitate, daca decesele au fost provocate de vaccin. La vaccinul antirujeolic rata de deces este 1 la 100.000. Ai nostri au comunicat ceva ce m-a consternat", a spus ea.Razvan Constantinescu, medic gastroenterolog la Spitalul judetean "Sfantul Spiridon" din Iasi, a devenit cunoscut dupa ce a anuntat ca se ofera voluntar sa se infecteze cu noul coronavirus. El a facut acest anunt la inceputul anului trecut, in februarie, cand a afirmat pe o retea de socializare ca le va arata romanilor ca "virusul vietii" nu e chiar atat de grav precum se spune. Mai mult, el a spus ca cei care poarta masca sunt "prostovani" si s-a oferit sa le arate ca noul coronavirus nu e tocmai grav."Prostovanimea lumii in care traim nu pricepe nimic, se comporta ca o turma, de aceea este usor de manipulat. Ea nu poate intelege ca astfel de virusuri nu prezinta pericol vital decat pentru categoriile cu risc maxim: cirotici, neoplazici, varste extreme, pacienti cu insuficienta cardiaca severa, BPOC, imunodeprimati (as adauga eu, si cei care s-au vaccinat aiurea pentru orice prostie).Generatia "i-phone" poarta barba si glezne goale, masca de panza pe facies, urla ca vrea nu stiu ce tara ca afara, iese la proteste in mod ovin, se vaccineaza in draci ca sa-si faca rost de vreo leucemie si apoi se plange ca statul nu face nimic pentru ei, nu ii pune biberonul. Mortalitatea gripei "Covid-19" este de 2,4%, comparativ cu 2,1% cat a fost cea a epidemiei de gripa din 2018. Si atunci de ce va isterizati, glezno-barbisoanelor?", e mesajul publicat de Constantinescu.El s-a facut remarcat ulterior prin faptul ca a contestat masurile de preventie ale infectarii cu noul coronavirus si a acuzat autoritatile ca mint si ca starnesc inutil panica in randul romanilor. La finele anului trecut, medicul iesean s-a infectat cu SARS-CoV-2, dar a trecut cu bine peste aceasta boala.Razvan Constantinescu a cochetat in trecut si cu politica si a ajuns chiar vicepresedinte ALDE Iasi, dar a fost exclus din acest partid, in 2019, nu inainte de a se remarca printr-un limbaj de birjar cand a avut un derapaj la adresa fostului premier Ludovic Orban , pe care l-a injurat ca la usa cortului.