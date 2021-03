Dosarul "10 august". Doua asociatii de magistrati il acuza pe Klaus Iohannis ca incearca sa manipuleze opinia publica

"Reamintim opiniei publice ca dosarul la care face referire Presedintele Romaniei a fost clasat in vara anului 2020, in timp ce actualul ministru al justitiei avea doar calitatea de persoana vatamata in dosarul "10 august", iar portofoliul justitiei era detinut de dl Catalin Predoiu , pentru care dl Presedinte a avut public numai cuvinte de apreciere", se arata in comunicatul celor doua asociatii de magistrati "Raspunderea juridica pentru situatia la care s-a ajuns ar putea reveni numai procurorilor de caz, procurorilor sefi DIICOT ori procurorului ierarhic superior procurorului sef al DIICOT, respectiv procurorul general al PICCJ, in masura in care verificarile Inspectiei Judiciare vor dovedi fapte indubitabile in acest sens.Raspunderea politica pentru buna functionare a sistemului judiciar trebuie sa fie asumata de decidentii politici responsabili de numirea in inaltele functii de conducere din parchete in cursul anului 2020, in contextul intarzierii nepermise a modificarilor necesare "legilor justitiei".", mai arata cele doua asociatii, al caror comunicat il redam integral: