VIDEO Ministrul Justitiei, despre numirea procurorilor-sefi la marile parchete: "Daca propunerile vor primi aviz negativ, procedura se opreste si se reia cu alte persoane"

Stelian Ion a mai declarat, potrivit G4media , ca prin schimbarile aduse cadrului legislativ se urmareste si eliminarea evaluarilor abuzive dand exemplul fostei sefe a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi , care a fost revocata de Klaus Iohannis la cererea fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader , dar apoi a castigat procesul impotriva statului roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.Ministrul Justitiei a mai transmis ca va incepe procedura de numire a procurorului sef DIICOT pentru ca institutia are o conducere interimara si ca nu ia in calcul "in niciun caz" schimbarea actualului sef al DNA, Crin Bologa."Sunt modificari importante a legilor Justitiei. Procedura de numire a procurorilor de rang inalt a suscitat mult interes in ultima vreme. GRECO, Comisia Europeana au sesizat si ele nereguli.Este vorba de scaderea rolului politic in procesul de numire. Este important ca procurorul general, seful DNA si DIICOT sa se bucure de mare credibilitate.Daca propunerea Ministrului Justitiei primeste aviz negativ de la sectia de procurori a CSM atunci procedura se opreste si se reia cu o alta persoana. Pe de alta parte, vrem sa inlaturam "ievaluarile" abuzive facute in ultima vreme. Trei ani este putin pentru ca un procuror sa isi exercite mandatul, sa faca schimbari", a declarat Stelian Ion.Referindu-se la concentrarea puterii in mainile unui singur om, ministrul a adus in discutie cazul sefului Inspectiei Judiciare."Inspectia Judiciara poate fi comparata cu sistemul imunitar al Justitiei. O Inspectia Judiciara puternica si corecta poate curata sistemul judiciar de elementele care nu sunt conforme cu legea.In ultimii ani toata puterea din IJ a fost pusa in mainile unui singur om iar lucrul acesta este de principiu gresit. Inspectorul sef nu trebuie sa detina puterea absoluta.Toate lucrurile astea vor fi corectate astfel incat puterea sa fie impartita in mod echilibrat. Rolul politicului a fost, din pacate, foarte important", a mai precizat ministrul."Membrii CSM vor fi alesi de toti procurorii si judecatorii din tara, ca sa aiba o mai mare reprezentativitate. Daca membri CSM vor fi pe contrasens si in contradictie cu procurorii si judecatorii, atunci ei vor fi revocati tot de acestia", a mai punctat acesta.