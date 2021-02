Tinerii cu tatuaje ar putea fi lasati sa dea examen la politie. Sindicalist: "In unele structuri chiar se cauta colegi cu fizionomie neobisnuita"

Tatuajele ar putea fi acceptate

Tare mi-as dori sa vad un civil tatuat "f..k the police" care ajunge politist si va fi nevoit sa patruleze astfel pe strada

In prezent, cei care au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate pe sau in corp, neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, nu sunt acceptati la examenul pentru admiterea in scolile de politie Insa in legislatie nu se interzice ca, ulterior, dupa intrarea in sistem, politistii sa isi faca tatuaje sau implanturi.Sindicalistii de la Europol au prezentat un proiect de Ordin de ministru pentru modificarea si completarea OMAI nr. 105/2020 privind examinarea medicala a candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne , precum si la concursurile de incadrare in Ministerul Afacerilor Interne."Elementul de noutate este reprezentat de faptul ca in situatia observarii directe, in cursul examinarii medicale,, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevazute de actele normative in vigoare, medicul de unitate le consemneaza in fisa medicala, care se transmite ulterior, cu adresa de inaintare, unitatii de recrutare.Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor in situatia mentionata anterior se stabilesc de catre structurile de resurse umane a unitatilor de recrutare care au solicitat examinarea medicala, prin raportare la conditiile legale si criteriile specifice de recrutare si selectie, prevazute de actele normative in vigoare.Prin proiectul actual referitor la tatuaje, se lasa cumva la altitudinea resurselor umane daca se impune respingerea sau nu", se arata pe site-ul sindicatului Europol "Pana cum nu avea voie din oficiu. Acum, prin proiectul acesta, se consemneaza in fisa medicala a candidatului ca are tatuaje vizibile in afara tinutei de vara, iar Resursele Umane apreciaza asupra oportunitatii de admitere sau nu a cererii de inscriere pentru institutiile de invatamant", a precizat Cosmin Andreica, prsedintele Sindicatului Europol, pentru Ziare.com.In ceea ce priveste existenta unor semne distinctive, conform legislatiei in vigoare, nu pot participa la concurs cei care au cicatrici pe fata sau alte semne prin care poate sa fie recunoscut, nu poate participa la concurs.Proiectul a fost prezentat marti, in Comisia de Dialog Social."Azi a fost Comisia de Dialog Social am prezentat punctele noastre de vedere care au fost cele de a permite candidatilor, indiferent de tatuaje , sa participe la concursurile de admitere in institutiile MAI pentru ca din punctul nostru de vedere punem accent mai mult pe competenta candidatului decat faptul ca are un tatuaj la vedere pe un antebrat, de exemplu.Mai ales ca aceasta interdictie este doar in momentul accederii in sistem. Ulterior nu avem nicio prevedere care sa interzica dreptul de a ne realiza tatuaje.Cunosc politisti care sunt azi in activitate si au tatuaje vizibile", a mai spus Cosmin Andreica.Sindicalistul a mai precizat ca daca ar vorbi despre anumite structuri, atunci poate ar fi necesara o asemenea interdictie. Insa in momentul in care participi la admitere la scoala de agenti de politie, nu se stie unde vei ajunge."Ar putea fi luate in discutie aceasta interdictie in cazul unor structuri ca cele de operatiuni speciale, crima organizata, etc.Insa aici este un alt subiect. Pana la urma, uneori, la crima organizata chiar se cauta colegi care au o fizionomie aparte sau neobisnuita in raport cu cea de politist.Se cauta colegi cu parul lung, cu cercei in urechi, cu tatuaje care ar putea sa penetreze anumite cercuri si medii de interes pentru noi", a mai arata Cosmin Andreica.Politistii nu au nimic impotriva tatuajelor colegilor, daca acestea nu sunt insemne naziste, xenofobe sau rasiste."Am fost intrebat de foarte multi ce parere am despre faptul ca in Romania nu sunt permisi candidatii cu tatuaje la vedere. Va spun din start ca mie, personal, mi se pare o prostie. Cu exceptia tatuajelor la nivelul fetei si cele care ar reprezenta semne naziste, xenofobe, rasiste, nu vad cu ce incurca un astfel de tatuaj.In afara de noi si tarile ex-sovietice, nu cred ca mai exista astfel de restrictii.Mai ales ca legislatia iti permite, ulterior, dupa ce devii politist, sa ai astfel de tatuaje. Profesionalismul unei persoane nu consider ca poate fi masurat in functie de tatuaje.Tare mi-as dori sa vad un civil tatuat "fuck the police" care ajunge politist si va fi nevoit sa patruleze astfel pe strada. P.S. Nu am tatuaje" se arata intr-o postare pe pagina "Politistii au umor".Politistul Marian Godina , devenit celebru pe Facebook datorita postarilor sale pline de talc si de umor, a starnit agitatie si a generat incusiv o reactie oficiala a Politiei Romane.Postarea e din 9 ianuarie 2016 si se refera la urmatorul mesaj primit de Marian Godina de la un tanar dornic sa se faca politist: "salut dak am un tatoaj pe spate pot k sa dau la scoala de politzie s-au trebe sal scot anainte lam facut knd eram mai mic si acu ma oftik"."Salut! Banuind ca asta a fost o intrebare, iti pot spune ca tatuajul de pe spate ar trebui sa fie ultima ta grija", a raspuns malitios pe Facebook Marian Godina, facand trimitere la numeroasele greseli de gramatica si ortografie comise de potentialul candidat.Politistii stiu ca in anchete, un tatuaj sau un semn distinctiv poate face diferenta intre un dosar solutionat si unul cu AN.De exemplu, politistii din Germania incearca sa afle identitatea unei victime dupa un tatuaj pe piciorul drept.Iar politistii bucuresteni au descoperit autorul unei crime dupa semnul distinctiv al unui barbat ucis sal carui cadavru a fost imprastiat pe un camp.