Moda vacanțelor surpriză la români: "Pisi, ia cardul meu și du-te în lumea largă!"

Grupurile dedicate vacanțelor sunt pline de anunțuri cu cereri și oferte de cazare în vârful sezonului estival.

Cei mai mulți sunt preocupați de prețuri și condiții de cazare, în timp ce unii vor să aleagă în secret o destinație aparte pentru a face o surpriză persoanei iubite și a o duce într-un concediu la care nu se așteaptă.

Tot mai multe astfel de anunțuri sunt publicate pe Facebook sub anonimat de către cei care pun la cale vacanțele secrete, a observat un bărbat într-o postare. Acesta încearcă să afle cum sunt organizate astfel de plecări despre care celălalt nu știe.

"Cum reușiți toți să faceți astfel de surprize?"

"Postez anonim pentru că sunt aproape singurul din grup care nu reușește să facă soției o surpriză și să o duc într-un loc care le place altora, dar care, poate, soției nu ii va plăcea deloc, mai ales că nu știe și, posibil că nu va putea să lipsească de la serviciu in perioada aleasă și nici nu va ști ce să pună în bagaje, și poate ea a mai fost acolo înainte să ne căsătorim (de 15 ani tot aștept de la ea lista cu locurile în care a fost deja cu foștii iubiți, de aceea postez anonim poate sunt și ei pe grup și ne strică surpriza).

Întrebarea mea este: cum reușiți toți să faceți astfel de surprize, și dacă toți faceți aceeași surpriză, și toate soțiile sunt pe grup, nu credeți că ele deja se așteaptă la surpriza asta, că nu a scăpat nimeni până acum. Aaaa, acum m-am prins de ce are jumătatea mea bagajele pregătite la ușă de jumate de an!", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"De fapt chiar noi, soțiile, postăm aceste mesaje anonim"

Acesta a primit explicații în comentarii de la cei care au făcut sau au primit astfel de cadouri.

"Eu, soție, mi-am surprins soțul cu o excursie la Barcelona să vedem un meci al Barcei.

Pentru concediu, l-am căutat pe șeful lui pe Facebook și l-am întrebat dacă pot lua bilete pentru perioada respectivă, și a fost de acord, ba chiar plăcut surprins."

"De unde cumpăr răsaduri să-mi crească și mie un "surprinzător" din ăsta în bătătură?? Pe mine nu m-a surprins nimeni nici măcar cu un bilet de odihnă la Techirghiol.

Ies la pensie mâine- poimâine și am pierdut cea mai frumoasă frază din viață: "Pisi, ia cardul meu și du-te în lumea largă!".

Glumesc doar pe jumătate, mi-ar fi plăcut să îmi organizeze și mie cineva o vacanță și la mare la bulgari, intenția contează... Dar speranța moare ultima."

"De fapt chiar noi, soțiile, postăm aceste mesaje anonim… să credeți voi, soții, că sunt alții mai buni, să va concurați, noi de asta avem bagajele făcute."

"Eu nu cred că cineva a reușit să facă o surpriză de genul ăsta. Ori sunt toți nesimțiți că n-am văzut nicio postare anonimă cu un "mulțumesc, soția a fost încântată de surpriză".

Saaau, a dat-o-n bară cu surpriză.'

"Iubesc vacanțele, dar organizate de mine!"

"Bine că nu are pregătite bagajele tale, e un plus."

"Eu fac parte din soțiile (alea puține) care nu vor surprize! Mai ales o vacanță! NUUUUUUUUU"

"Iubesc vacanțele, dar organizate de mine! Cel mai frumos cadou: buget "fără număr" pentru o vacanță asta DAAAAAA."

"Eu am reușit să fac o astfel de surpriză soțului meu acum vreo 6 ani, de ziua lui. Am luat bilete la Roma, cu o săptămână înainte i am zis că trebuie să și ia liber 2 zile, dar că mai multe nu i spun, cu o zi înainte i am zis cam pentru ce temperaturi să și facă bagajul, iar în aeroport nu a aflat destinația decât la poartă de îmbarcare. Mai fusesem de 2 ori împreună la Roma dar tot am descoperit locuri noi."

"Un consilier familial ar fi mai benefic"

"Dacă are bagajele lângă ușă, cred că un consilier familial ar fi mai benefic decât o vacanța."

"Bună postare, bună observație! Păi dacă e surpriză cum îi spui, ia-ți sutienul, ia-ți costumul de baie și alte alea că am o surpriză!?"

"Și încă o idee, eu zic să îi înscenați soției o răpire. Va garantez când se va vedea teafără în orice colț de lume, va fi super mega încântată. Și efectul surprizei va fi dublu."

"Pfff, îmi trezeșți dorința să mă mărit cu un astfel de surprinzător."

"Destinația e mai puțin importantă"

"Postez din perspectiva unei surprinse cu succes, câteva tips and tricks:

- legat de timpul liber, ia legătura cu cineva de la muncă (o colegă care poate vorbi mai departe cu ceva manager pt câteva zile libere)

- destinația e mai puțin importantă (it's all about the journey; )) și e irelevant dacă a mai fost cu altcineva, cu ține o să fie diferit

- poți anunța cu o zi înainte să își poată face singură bagajele sau dacă vrei să păstrezi surpriză până la capăt, poți apela la un complice care să o țină ocupată la o cafea/film cât faci tu bagajele în locul ei

- îi poți oferi cadou înainte o vizită la salon cu ce îi place ei să își facă de obicei înainte de un concediu (epilat, coafat etc)

- util e să alegi o perioada potrivită... din luna (unora dintre noi nu ne prea place să călătorim când avem și alte probleme pe cap, if you know what I mean.)"

"Eu am fost întotdeauna cu surprizele mai ales la mers în vacanțe, l-am pus în fața faptului împlinit, eu plăteam vacanța iar el restul, că niciodată nu ne întorceam acasă doar cu ce am plecat în bagaj. Iar cu concediul se descurcă pe ultimul moment deci nu am fost în imposibilitatea de a decala sejurul sau a nu mai pleca deloc. O femeie ar trebui să fie mereu surprinsă cu astfel de gesturi și oricât ar fi de mofturoasă ar trebui să fie mulțumită de gestul soțului. Succes în alegerea pe care o vei face, sper să-ți faci soția fericită!"

