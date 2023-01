Experiența de coșmar a unei românce într-o vacanță exotică, foarte căutată iarna: "Este o mizerie de nedescris, mâncarea jalnică"

Mulți românii care merg în vacanță în sezonul rece aleg zone exotice unde se pot bucura de temperaturi de vară.

Zanzibarul este printre destinațiile exotice populare în ultimii ani. Nu toți turiștii care ajung în zonă se bucură de experiențe plăcute.

Este cazul unei românce care a descris concediul petrecut acolo ca pe un coșmar, într-o postare pe Facebook.

"Vă spun din suflet că nu e ceea ce mă așteptam. Este ultima țară în care aș veni. Este o mizerie de nedescris, plaja este mizerabilă, mâncarea jalnică. În afară de excursii pe care le plătești extra, nu mi-a plăcut nimic. Fugiți de hotel Paradis & bay resort Zanzibar. In cursul nopții au angajați care vin și coboară siguranța la aerul condiționat, curentul se întrerupe periodic. Îmi doresc să se termine coșmarul. Mai am o zi și scap", a scris aceasta pe Forum Zanzibar.

"Locul este superb"

O altă româncă își descrie diferit experiența, deși amintește de multă sărăcie, mizerie și condiții insalubre.

"Am rezervat excursia printr-un românaș de-al nostru, că avea recenzii bune, însă total nepregătit pentru situații mai aparte, nici ca atitudine, nici ca pregătire și spirit de decizie, în caz de urgență. Am revenit din Zanzibar și aș vrea să povestesc puțin experiență mea.

Locul este superb! Parcă ești într-un tablou exotic non stop. Apă, nisipul, vegetația! Safari în Tanzania, merită toți banii! Mâncarea este ieftină și bună (în special pentru cei ce preferă fructele de mare și peștele). Vezi și multă sărăcie, multă mizerie, condiții insalubre…dar e parte din experiență. Engleză vorbesc foarte puțini, vor spune ‘yes yes’ la orice, dar nu vor înțelege nimic. Dar pentru ce e nevoie pentru un turist e suficient.

Toate bune și frumoase până în momentul când chiar ai o problema ce trebuie rezolvată. Atunci faptul că majoritatea nu vorbesc decât două cuvinte în engleză atunci apare adevărată provocare!"

"Nimeni nu vorbește și nu înțelege o propoziție cap coadă"

"Eu am picat, pe picior, durere cumplită, după ce-mi revenisem din leșin nu am putut călca pe picior. Umflat instant bineînțeles, aștept taxiul. ‘Reprezentantul agenției’, românașul nostru stabilit în Zanzibar de 5 ani, a zis că ne-a trimis taxiul, ‘vă descurcați voi mai departe’. Va descurcați mai departe într-o țară în care nimeni nu vorbește și nu înțelege o propoziție cap coadă, unde știi clar (trăind de 5 ani aici ce spitale sunt), ne-am plimbat 5 ore din spital în spital căutând un medic și să fac o radiografie.

Am îndrăznit să-l rog (deși în contract era trecută asistență turistică) pe românaș să mă ajute, contra cost dacă e nevoie, să-mi găsească un spital unde au un aparat pentru film la picior, și un medic să nu mă plimb din spital în spital (făcusem asta deja de 5 ore, internet nu aveam să caut spital, eram speriată, piciorul mă durea plus că nu te joci cu o suspiciune de fractură, în condițiile în care ai 24 de ore până ajungi acasă prin aeropoarte din zanzibar).

După încă o ora de așteptat în taxi (exact cum am plecat de pe plajă, plină de nisip) să-mi găsească un spital la care să merg direct am îndrăznit să decid că merg la hotel pentru că eram epuizată de durere, de sperietură, de plimbat prin spitale pline cu atenționări de epidemie ebola, românașul nostru a concluzionat că sunt o răzgâiata și nesimțită că l-am pus de o oră să stea pe telefon să-mi caute spital și eu vreau să merg la hotel. În mod normal asta trebuia să facă de la bun început! Eram un turist venit prin el și agenția lui, trebuia din start să mă trimită la un spital dotat cu ce am nevoie."

"Să aveți medicamente și kit de prim ajutor"

"Concluzie sau sfat, cine cum dorește! Când plecați în țări din zone nedezvoltate, (și eu recomand să mergeți că este minunat) să aveți medicamente și kit de prim ajutor. Să căutați din timp și să știți unde e localizat un spital PRIVAT și bine dotat (cu urgențe, medici, aparatură minimă).

Să mergeți cu o AGENȚIE CUNOSCUTĂ, care vă poate trimite la spital adecvat. Nimeni, dar nimeni nu vă va sări în ajutor, în special nu acești pseudo agenți de turism, veți fi pe cont propriu. Nu sunt la prima excursie de acest gen și până acum nu am pățit nimic. Dar se poate întâmpla la un moment dat, din păcate, și atunci mai bine să fi pregătit!

Încă odată repet! Merită din plin vizitat locul!

Ps: la prima examinare medicală diagnostic prezumtiv fisură maleolă (glezna), aștept rezultatul filmului și a rmn-ului. Asta așa, ca să se înțeleagă cam ce dureri am putut avea răzgâiata de mine."

