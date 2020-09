Simona Spataru: Cetatenii nu vor mai afla din presa pe ce cheltuie primarul lor banii, ci vor fi consultati inainte (P)

Ne propunem sa redam locuitorilor Sectorului 4 o administratie locala transparenta si deschisa, participativa, flexibila, corecta si profesionista. Pe scurt: vrem sa oferim competenta si onestitate in gestionarea banului public, pentru ca despre asta vorbim, pana la urma, de accesul la resurse publice, care pana acum s-a aflat la cheremul primarilor care au inteles sa faca politica de clan. Noi venim si spunem stop acestui mod de a face politica. Fiecare ban cheltuit de primarie va fi raportat public si precedat de o consultare cu locuitorii Sectorului 4. Cetatenii nu vor mai afla din presa pe ce cheltuie primarul lor banii, ci vor fi consultati inainte. Interactiunea cu primaria nu va mai fi o corvoada, ci o experienta din care ambele parti vor avea de castigat. Asadar, nu vom face rabat in niciun moment de la urmatoarele trei principii: transparenta, consultare si prioritizare si predictibilitate.Prin profesionalizarea atat a primariei, cat si a institutiilor subordonate ei. Nu vom mai avea angajati pe pile, cunostinte, relatii sau legaturi apropiate cu cei de la varful administratiei, ci strict pe baza CV-ului si a experientei lor profesionale. Coruptia din aparatul administrativ va deveni o notiune de domeniul trecutului si vom lupta impotriva ei cu ajutorul Standardului ISO 37001 pe care il vom implementa in premiera in Sectorul 4.Vom face reevaluari. Din 27 septembrie, va asigur ca fiecare angajat va fi recrutat sau promovat numai in baza unor standarde inalte si publice, iar concursurile de angajare nu vor mai fi doar pe hartie.Cele trei obiective pentru primul an de mandat, pe care le vom dezvolta din fonduri europene, sunt:1.Demararea proiectelor de construire a 4 crese, 4 gradinite si 4 scoli cu program prelungit, cu baze sportive;2.Continuarea accelerata a reabilitarii blocurilor;3.Demararea Parcului de investitii Bucuresti-Sud pentru a crea minimum 10.000 de noi locuri de munca.Sunt trei obiective ambitioase care, cu ajutorul fondurilor europene, vor face din Sectorul 4 un sector educat, activ, atractiv, sigur si competitiv pentru toti locuitorii sai.Cele mai mari investitii vor fi pentru proiectul privind reabilitarea blocurilor si vom accesa fonduri europene nerambursabile din Programul Operational Regional Bucuresti Ilfov, o sursa necunoscuta pentru primarul actual sau, mai bine zis, mai putin placuta. Trebuie sa stii cum sa atragi aceste fonduri si, cel mai important, sa dai dovada de transparenta. Alte doua ingrediente straine pentru vechea administratie a Sectorului 4.Locuitorii ne-au spus ca asteapta de multa vreme ca sistemul de educatie sa fie o prioritate a administratiei locale si nationale. Isi doresc rapid implementarea celor 3 obiective, mentionate mai devreme, si exact asta le vom oferi, alaturi de toate celelalte proiecte mentionate in cadrul programului de guvernare locala, care poate fi accesat pe site-ul meu: https://www.simonaspataruprimar.ro/