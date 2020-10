Moda contestatiilor la adresa primarilor alesi scoate la iveala erori majore in organizarea alegerilor

Sunt remarcabile victoriile electorale ale lui Nicusor Dan la primaria Capitalei - candidat al PNL - USR-PLUS, Clotilde Armand , primarul Sectorului 1 Bucuresti - candidat USR-PLUS, Dominic Fritz, primarul Timisoarei - candidat USR-PLUS, Elena Lasconi, primar la Campulung Muscel - candidat URS-PLUS, sau Allen Coliban la Primaria Brasov - candidat USR-PLUS. Desi a trecut o luna de la alegerile locale, sunt primari alesi care inca asteapta sa intre in biroul de edil la urbei unde au fost votati.Contestatiile si erorile care s-au inregistrat in timpul si dupa alegerile locale scot in evidenta incompetenta institutiilor precum Autoritatea Electorala Permanenta si Biroul Electoral Central. Pe langa disfunctionalitatile sistemului de organizare a alegerilor, lipsa de comunicare a alimentat speculatiile si isteria in spatiul public motiv pentru care contestatiile au curs, mai ales la adresa lui Clotilde Armand sau a lui Nicusor Dan.La o luna de cand alegerile au avut loc in 27 septembrie, primarul ales al Bucurestiului inca nu se afla instalat in fotoliul de edil, iar cele 122 de contestatii formulate la adresa lui Clotilde Armand, aleasa primar al Sectorului 1, se vor solutiona marti, 27 octombrie. Desi Codul Administrativ prevede un termen de 20 de zile de validare a mandatului, problema, cred specialistii, nu consta atat in termenele stabilite de cod, cat in erorile si felul greoi in care s-au desfasurat alegerile locale anul acesta, si asta in ceea ce priveste centralizarea datelor, distribuirea mandatelor prin intermediul unei aplicatii care a fost schimbata in timpul procesul de centralizare de patru ori, centralizarea ulterioara a proceselor verbale. La toate acestea adaugandu-se termenul legal de validare potrivit Codului. Cum alegerile parlamentare bat la usa, este mai mult decat posibil care erorile si disfunctionalitatile sa se repete.In topul contestatiilor este Clotilde Armand cu 122 de "plangeri" pe numele ei, urmata de Nicusor Dan, cu 52, iar Dominic Fritz cu doar 3 contestatii. Luni, 26 octombrie, Curtea de Apel Bucuresti a respins toate cele 52 de contestatii formulate impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti de validare a mandatului lui Nicusor Dan ca primar general al Capitalei. In minuta Curtii de Apel se arata ca "admite exceptia tardivitatii. Respinge toate apelurile ca tardiv formulate. Defintiva".Dupa decizia instantei de a respinge cele 52 de contestatii, primarul ales al Bucurestiului a salutat decizia precizand pe Facebook : "Curtea de Apel Bucuresti a luat azi decizia fireasca de a respinge contestatiile pesediste total nejustificate privind alegerile locale de acum o luna si a validat mandatul de primar general al Capitalei, acordat de cetateni. In aceasta saptamana, voi putea prelua oficial functia si incepem sa construim impreuna Noul Bucuresti, adica sa facem un oras bun pentru oamenii cinstiti".Cat priveste contestatiile in numar de 122 pe numele lui Clotilde Armand, Tribunalul a amanat pentru marti pronuntarea unei decizii privind validarea definitiva a mandatului de primar al Sectorului 1. Printre contestatari se numara si fostul primar PSD Daniel Tudorache, care a depus plangere penala la Sectia speciala de anchetare a magistratilor, invocand imaginile de pe posturile de televiziune in care persoane intra in sediul Biroului Electoral al Sectorului 1 unde erau depozitati saci cu voturi. Fata de decizia de amanare a deciziei, Clotilde Armand a postat luni seara lista cu numele celor care au contestat-o notand ca "Tribunalul Bucuresti a amanat pana maine la ora 15.00 decizia definitiva legata de validarea mandatului meu. Pana atunci, va las aici numele persoanelor care au contestat validarea mea. 122. Majoritatea sunt din PSD, rudele acestora si angajati ai Primariei Sectorului 1. Eu cred ca vor avea un soc maine".Ultimul in top este Dominic Fritz cu doar 3 contestatii, fapt pentru care ceremonia de investire programata pentru 27 octombrie se amana pana la solutionarea de catre Tribunalul Timis. Contestatarii lui Dominic Fritz sunt un sustinator al sefului Piete SA, un fost candidat din partea ALDE la Primaria Timisoara si un membru PNL care invoca printre altele ca acesta nu ar fi cetatean roman. Insa, potrivit directivelor europene, cetatenii comunitari pot candida in tarile in care au resedinta, chiar daca nu au cetatenia tarii respective.Pe langa cele trei contestatii, problema la Timisoara este blocarea parteneriatului pe care Dominic Fritz il agrease cu Alin Nica, presedintele ales al Consiliului Judetean. Tensiunile politice dintre cele doua formatiuni continua, Nica a fost investit, sambata, presedinte al CJT in prezenta presedintelui PNL Ludovic Orban , care a precizat la Timisoara ca trebuie sa existe o colaborare intre cele doua formatiuni. Dominic Fritz a fost prezent la ceremonia lui Nica de investire. Cu toate acestea, parteneriatul semnat doar de Alin Nica nu este semnat si de Dominic Fritz.Temperandu-si tonul declaratiilor, dupa tensiunile politice de la sfarsitul saptamanii, si dupa discutii avute luni, Dominic Fritz si Alin Nica au postat acelasi text pe paginile de Facebook, ca un semnal ca ar fi ingropat securea razboiului, continuand negocierile precizand acestia in text, si anume: "Am avut mai multe conversatii cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranta ca vom ajunge la o intelegere intre PNL si USR PLUS despre majoritati stabile si asumate atat in Consiliul Judetean cat si in Consiliul Local.Suntem constienti de responsabilitatea mare cu care timisorenii si timisenii ne-au incredintat in 27 septembrie si hotarati sa transformam Timisoara si Timisul impreuna".In tabloul electoral al contestatiilor si al tensiunilor politice nu castiga electoratul. Mai mult, tragerea de timp in ceea ce priveste instalarea primarilor in functiile pentru care au fost alesi viciaza, de fapt, vointa electoratului, potrivit lui Septimius Parvu, ExpertForum.Parvu considera ca "este evident o tragere de timp pentru a intarzia procesul de instalare a noului primar. Inteleg ca sunt plangeri depuse fie de fosti consilieri, fie de persoane care au legaturi cu PSD, cu fostele administratii. Va fi mai interesant de vazut ce se intampla cu anchetele penale. Este rusinos ca a trebuit sa treaca atata timp sa aflam rezultatele, foarte multe balbe. O administratie serioasa nu face asa ceva. Cat priveste contestatiile, in virtutea dreptului la petitie, alegerile pot fi contestate, dar ar trebui sa existe probe, nu facute doar asa ca sa intarzii un proces de instalare. Pana la urma orasul are de suferit pentru ca primarul care continua sa ocupe fotoliul nu mai are validarea, exercitiul lui oricum e restrans".Expertul in materie electorala considera ca, spre deosebire de alti ani, erorile au fost multe si grave, iar timpul nejustificat care a trecut pana la centralizarea rezultatelor denota disfunctionalitati in procesul electoral. "Cred ca problema mai importanta la care trebuie sa ne uitam este de ce am avut atatea erori nejustificate in procesul electoral. Explicatiile ar putea fi puse in context. Autoritatea Electorala a modificat de patru ori aplicatia de centralizare a distribuirii mandatelor. Este inadmisibil. Mai trebuie spus ca aceasta aplicatia de distribuire a mandatelor a fost atribuita printr-un contract ilegal. Aceste erori mai au un efect. Distrug increderea in procesul electoral. Problema este la Autoritatea Electorala Permanenta".Septimius Parvu a mai precizat ca, potrivit unui standard international in materie electorala, sedintele Biroului Electoral Central ar trebuie sa fie publice, acuzand faptul ca lipsa de transparenta si de comunicare au dus la tensiunile din spatiul public, la rostogolirea scenariilor de cele mai multe ori departe de adevar."O alta problema este lipsa comunicarii, a transparentei. Noi, Expert Forum, am cerut ca sedintele BEC sa fie publice. De altfel, exista un standard international prevazut si in Codul de bune practici in materie electorala a Comisiei de la Venetia, si anume ca sedintele autoritatii electorale sa fie publice. Tari din jurul nostru fac asta, Moldova, Serbia. La noi, inteleg ca sunt prezenti la aceste sedinte judecatori de la Inalta Curte care poate nu ar dori sa fie publica prezenta lor, dar vorbim totusi de o practica internationala in materia electorala. Repet, este nevoie de transparenta, este esential ca sa se comunice. Cred ca toata aceasta perioada lipsa de comunicare a intretinut neincrederea si au dus la amosfera de isterie de dupa alegeri locale din 27 septembrie. Dupa cum am spus, noi am solicitat anul acesta sa se trasmita online, ni s-a spus ca cererea noastra e tardiva. Asa ca toate aceste erori, balbe administrative, lipsa comunicarii, iar acum contestatiile, si a trecut o luna si sunt primari neinstalati in functie, asta inseamna un proces viciat".Potrivit articolului 149 din Codul Administrativ "mandatul primarului declarat ales este validat in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, in procedura necontencioasa. Validarea se realizeaza la judecatorie, dupa depunerea raportului detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, fara a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii".In ceea ce priveste invalidarea primarului, aceasta se poate pronunta in cazul in care se constata ca, potrivit legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, au fost incalcate "conditiile de eligibilitate sau daca alegerea acestuia s-a facut prin frauda electorala . Apelul impotriva incheierii judecatoriei de validare sau invalidare se poate efectua in termen de 2 zile, iar solutionarea apelului, in termen de 5 zile de la sesizare". Cat priveste amanarea, "pronuntarea incheierii judecatoriei, respectiv pronuntarea hotararii tribunalului se poate amana, o singura data, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a hotararii este de cel mult 48 de ore de la pronuntare".La alegerile din 2016, care au avut loc pe 5 iunie, investirea Gabrielei Firea a avut loc pe 23 iunie, dupa 18 zile de la alegeri. In 2016, Firea obtinuse 42,97% din voturile exprimate, Nicusor Dan - 29,8%, Predoiu - 13,3%, iar Robert Turcescu - 6,46%. La acea vreme, nicio cerere de renumarare a voturile nu a fost acceptata.