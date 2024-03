Suspecţii arestaţi după atacul de vineri de la Moscova au fost aduşi la sediul Comitetului de anchetă de la Moscova, a anunţat duminică, 24 martie, agenţia de presă rusă RIA preluată de Reuters.

Comitetul de anchetă a anunţat totodată că bilanţul masacrului de la sala de concerte Crocus de la periferia capitalei ruse a crescut la 137 de persoane, între care trei copii, de la cifra de 133 comunicată mai devreme.

Au fost de asemenea identificate până acum 62 dintre victime, iar la faţa locului au fost găsite două puşti de asalt şi o mare cantitate de muniţie.

BREAKING:

Russia forces have transported the alleged terrorists to Moscow and are now filming “perp-walk propaganda” videos.

They bend and twist their arms to show regular Russians that the state is “strong” pic.twitter.com/ZAVE5EKTke