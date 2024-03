Pentru câte mii de dolari a ucis zeci de persoane. Unul dintre suspecți a dezvăluit suma pentru care a participat la atentat VIDEO

Unul dintre suspecții în atacul armat de la Moscova spune că i s-a promis o recompensă de 5.400 de dolari, pentru aceste fapte. Deținutul a adăugat că jumătate din bani au fost transferați pe cardul său, în timp ce i s-a promis că va primi cealaltă jumătate mai târziu.

Bărbat reținut sub suspiciunea de implicare în atacul de la Crocus a spus că i s-a promis o recompensă de 500.000 de ruble (5.400 de dolari), potrivit unui videoclip postat pe canalul Telegram al redactorului șef al RT, Margarita Simonyan.

"Am doborât oameni la Crocus pentru bani; aproximativ 500.000", a spus el.

Deținutul a adăugat că jumătate din bani au fost transferați pe cardul său, în timp ce i s-a promis că va primi cealaltă jumătate mai târziu. A pierdut cardul în timp ce încerca să scape de oamenii legii.

În timpul interogatoriului, bărbatul spune că a împușcat oameni în sala Crocus.

— Ce ai făcut ieri la Crocus?

— În „Crocus” am împușcat oameni.

— Ce ai făcut la Crocus?

- Am împușcat.

- Pentru ce?

- Pentru bani.

Bărbatul a declarat că a venit în Rusia din Turcia.

