Dacian Ciolos cere o comisie parlamentara pentru "10 august": "Cetatenii trebuie sa stie cine sunt responsabilii politici"

"Decizia de a nu redeschide Dosarul "10 august" nu este finalitatea pe care o asteptam nici eu si nici cetatenii acestei tari care au fost in Piata Victoriei, au avut de suferit si stiu pe pielea lor ce s-a intamplat acolo.Ca politicieni, vom respecta mereu deciziile justitiei, chiar daca uneori ele par nedrepte.Dar, tot ca politicieni, avem o datorie morala fata de aflarea adevarului. Cetatenii trebuie sa stie cine sunt responsabilii politici pentru ce s-a intamplat pe 10 august, cei pe care organele de ancheta penala par sa nu ii gaseasca.Parlamentul Romaniei are caderea de a ancheta acele evenimente exact prin prisma responsabilitatilor de decizie politica ce au determinat comportamentul fortelor de ordine.Eu unul vreau sa stiu ce s-a intamplat pe 10 august si cred ca o comisie parlamentara poate aduce lumina necesara in acest caz, dincolo de responsabilitatile penale", a scris Dacian Ciolos pe Facebook Tribunalul Bucuresti a respins cererea DIICOT de redeschidere a Dosarului 10 August, decizia fiind definitiva. Sefii Jandarmeriei care au coordonat interventia din Piata Victoriei scapa defenitiv de raspundere penala.