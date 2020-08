Toate momentele-cheie ale Revolutiei din Belarus. Ce s-a intamplat dupa alegerile prezidentiale din 9 august

Potrivit anuntului facut de putere, presedintele in functie Aleksandr Lukasenko ar fi castigat scrutinul cu peste 80%, in timp ce candidata opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, ar fi obtinut in jur de 7% din voturi.Aceste rezultate au dus la nemultumiri din partea opozitiei, care a acuzat fraudarea grosolana a scrutinului. De mai bine de o saptamana, pe strazile din Minsk, zeci de mii de oameni protesteaza in fiecare seara, in ceea ce este considerata o miscare revolutionara a fortelor democratice.Care au fost principalele evenimente ale revolutiei de la MinskSondajul realizat la iesirea de la urne il credita pe actualul presedinte cu o majoritate covarsitoare, 79,9% din voturi . Contracandidata sa Svetlana Tihanovskaia a respins acest scor, iar in cursul noptii mii de oameni au iesit pe strazi intr-un protest de amploare, reprimat dur de autoritati. Aproximativ 3.000 de protestatari au fost arestati si alti zeci au fost raniti.Aleksandr Lukasenko era anuntat drept castigator al scrutinului prezidential, insa Svetlana Tihanovskaia, care oficial a obtinut 10%, a gtransmis ca de fapt ea a castigat si i-a cerut lui Aleksandr Lukasenko sa cedeze puterea. Cateva tari s-au aratat de partea lui Lukasenko, salutand rezultatul alegerilor. Printre aceste tari este si Rusia Au urmat alte proteste, iar in timpul acestora un protestatar a murit.Autoritatile au transmis ca acesta a vrut de fapt sa arunce o grenada catre dispozitivul fortelor de ordine, iar aceasta i-a explodat in mana. 2.000 de protestatari au fost arestati.Svetlana Tihanovskaia a transmis ca pleaca in Lituania.A intervenit Uniunea Europeana care a transmis ca ar putea impune sanctiuni Administratiei din Belarus din cauza scrutinului pe care il considera inechitabil.Fortele de ordine au recunoscut ca au folosit arme de foc impotriva manifestantilor in orasul Brest, insa acestia ar fi fost agresivi.Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene au anuntat o sesiune extraordinara pe tema crizei din Belarus.In seara zilei de 12 august 2020 autoritatile au confirmat decesul celui de-al doilea protestatar, o persoana retinuta in oraselul Grodno.700 de protestatari au dost arestati, iar numarul numarul total al manifestantilor detinuti ajungea la 6.700.Presedintele Vladimir Putin l-a felicitat pe Aleksandr Lukasenko pentru obtinerea unui nou mandat prezidential.Comisia Electorala Centrala a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko a castigat scrutinul prezidential cu 80,1% din voturi, iar Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 10,12%.Tihanovskaia sustine ca a obtinut 60%-70% din voturi.Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri impunerea de sanctiuni regimului din Belarus.Aleksandr Lukasenko a discutat la telefon cu Vladimir Putin. Dupa aceasta convorbire, presedintele rus s-a aratat increzator ca problemele din Belarus se vor rezolva.Mii de manifestanti s-au adunat in fata sediului Televiziunii Publice din Minsk. Ei au cerut autoritatilor sa spuna adevarul.Aleksandr Lukasenko a exprimat ingrijorare in legatura cu exercitii militare desfasurate de NATO in Polonia si Lituania, considerand manevrele drept o acumulare de forte militare. NATO a respins acuzatiile.Rusia i-a transmis lui Aleksandr Lukasenko disponibilitatea de a oferi asistenta militara in caz de necesitate, in contextul protestelor.Protestatarii au organizat "Marsul libertatii", contestand realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko. Estimarile arata ca la Minsk s-au adunat in jur de 200.000 de oameni, fiind cea mai mare demonstratie pasnica din istoria tarii.Opozitia din Belarus anunta ca va face presiuni pentru eliberarea protestatarilor arestati. A demisionat Guvernul de la Minsk . Decretul privind demisia Cabinetului de ministri a fost semnat sambata, 15 august 2020, de presedintele Aleksandr Lukasenko, insa anuntul a fost facut luni.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat luni, 17 august, ca u n summit extraordinar al liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene va avea loc miercuri, prin videoconferinta , pentru a discuta despre situatia din Belarus, potrivit AFP, Reuters si EFE.Citeste si: