Ion Iliescu s-a vaccinat anti-COVID in ziua in care a implinit 91 de ani. "Pentru varsta pe care o am, ma simt bine"

Ion Iliescu nu a mai aparut in public de cativa ani

"M-am vaccinat si m-am simtit bine. Nici nu am resimtit ceva dupa vaccinare. Pentru varsta pe care o am, ma simt bine", a anuntat fostul presedinte, la Realitatea Plus De asemena, Ion Iliescu a spus ca urmareste cu interes ce se intampla in PSD si ca ar vrea mai mult de la Partidul Social Democrat."Nu as vrea sa fac aprecieri care sa influenteze in vreun fel parerea oamenilor si situatia din partid . Urmaresc cu interes, mi-as dori mai mult, dar nu vreau sa fac aprecieri. Din pacate nu sunt prezent in activitatea conducerii de partid.De la distanta urmaresc. Doar ce se scrie in presa, nu am o relatie nemijlocita cu conducerea actuala si nu vreau sa fac aprecieri", spune Iliescu.Acesta a mai precizat ca nu este multumit de coalitia de guvernare si ca situatia in care se afla tara "necesita o comunicare mai deschisa intre fortele politice si intre cetateni si factorii sociali".Fostul lider al PSD nu a vrut insa sa spuna daca Liviu Dragnea mai are sau nu viitor in politica dupa ce va fi eliberat. "E greu sa spun eu despre acest lucru, el trebuie sa judece lucrurile si pozitiile", a mai precizat Ion Iliescu.Ion Iliescu nu a mai aparut in public din luna martie 2017, cand a mers la Parchetul General, fiind citat de procurori in dosarul Revolutiei. Si-a mai expus insa opiniile pe blogul sau fata de deciziile politiecienilor.Ion Iliescu a fost ministru pentru problemele tineretului din Romania in intervalul 1967-1971, iar apoi a fost secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman timp de sase luni.Dupa declansarea Revolutiei Romane, in seara zilei de 22 decembrie 1989, a fost chemat in fruntea noului organism de conducere a statului roman - Consiliul Frontului Salvarii Nationale, organism al puterii provizorii de stat si, in acelasi timp, un comandament ad-hoc avand misiunea protejarii si consolidarii victoriei revolutiei. Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii , alaturi de fostul premier Petre Roman , fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul sef al SRI Virgil Magureanu si fostul lider sindical Miron Cozma.Procesul a fost in mod repetat amanat, fiind excluse si anulate mii de probe, fapt ce a dus la neregularitatea rechizitoriului, care s-a refacut de multe ori de-a lungul anilor.In 21 februarie, Dosarul Revolutiei, in care Ion Iliescu este acuzat de infractiuni impotriva umanitatii, a fost amanat de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru 27 martie.