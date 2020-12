UPDATE Consultari la Cotroceni cu partidele parlamentare. Klaus Iohannis, catre reprezentantii coalitiei: "Felicitari pentru viteza cu care ati promovat demersurile in parlament"

Liderii Aliantei pentru Unirea Ramanilor au ajuns la Cotroceni si dau declaratii in fata palatului. George Simion declara ca AUR cere redeschiderea scolilor. "Redeschideti scolile de urgenta", a spus el."Participam si acum la consultari din condescendenta institutionala. Suntem dezamagiti de felul in care se mimeaza consultarile, dar participam. Pozitia noastra e aceeasi - categoric nu vom vota Guvernul Citu. Avem propunerea noastra de prim-ministru, Calin Georgescu", a precizat liderul AUR.Presedintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe liderii noii Coalitii pentru viteza negocierilor."Felicitari pentru formalizarea coalitiei, pentru viteza cu care ati reusit sa promovati demersurile in Parlament. Recunosc ca e prima data cand vad un parlament constituit si cu conduceri alese intr-o zi si un pic", a spus presedintele. Ludovic Orban i-a inmanat sefului statului protocolul coalitiei semnat luni seara.Consultarile au inceput la 15.00, ora la care era programata delegatia PSD , ultima runda de discutii fiind programata la ora 17:30, cu delegatia minoritatilor nationale reprezentate in parlament, iar la final este asteptat anuntul referitor la premier Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD nu va participa la consultarile de marti de la Cotroceni in vederea numirii premierului. Liderul social-democratilor a adaugat ca "gasca pierzatorilor" a creat o majoritate de conjunctura, iar acest nou CDR nu va rezolva criza sanitara si economica. El a mai spus ca PSD va fi in totala opozitie "In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de Prim-ministru", a transmis Administratia Prezidentiala.Programul consultarilor este urmatorul:15:00 - Partidul Social Democrat (PSD)15:30 - Partidul National Liberal ( PNL 16:00 - Alianta USR -PLUS16:30 - Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR)17:00 - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania ( UDMR 17:30 - Minoritati nationale reprezentate in ParlamentSeful statului a avut prima runda de consultari cu partidele si formatiunile parlamentare in 14 decembrie, dar la finalul zilei a anuntat ca nu erau intrunite conditiile pentru desemnarea unui premier.Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban Kelemen Hunor - au semnat, luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu , Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar de stat.Documentul consemneaza ca partidele semnatare inteleg ca prezenta scazuta la vot este un semnal de alarma pentru democratia noastra si se angajeaza sa respecte vointa cetatenilor exprimata in 6 decembrie si sa nu schimbe, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetateni si majoritatea ce decurge din acest pact politic.Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.Candidatul pentru functia de prim-ministru cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat , in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.