"O fotografie cu liberali, ca pe vremea PSD"

Presa a reactionat rapid. Unii au zis ca a fost o gafa, altora li s-a parut o mare prostie, cineva a folosit termenul neghiobie, dar nu lipseste nici opinia ca prea ne legam de toate greselile si, vorba ceea,Ba chiar au zis unii sa nu mai casunam pe contravenienti, cata vreme nu stim cine a facut fotografia si in ce socp. Doar nu s-ar osteni nimeni degeaba, riscand sa fie prins fotografiind sau dand publicitatii o imagine, capabila sa ridice un scandal cat casa!In mod inevitabil, au aparut si cei care isi pun clasica intrebare:? Ei sugereaza ca autorul fotografiei este neaparat o mana criminala, fratricida, cineva din interiorul partidului, chiar din apropierea premierului, unul caruia domnul Orban ii sta ca un cui in talpa.Altora, tot cu gandul la o mana criminala, li se pare ca fapta are radacini adanci, ca un pesedist este infiltrat chiar in cladirea Guvernului numai cu scopul ascuns sa declanseze un urias scandal politic, ceva in stare sa starneasca o aversiune de proportii impotriva lui. Cine se indoieste n-are decat sa urmareasca ce vor zice de luni incolo Ciolacu, Olguta sau Firea, promitand chiar si o motiune de cenzura.Nu cred ca ar trebui sa mergem atat de departe. A fost o gafa, una mare de tot, impardonabila pentru niste demnitari, dar tot gafa a fost. Nu s-au gandit ca vor fi fotografiati? Cu atat mai rau. Daca nu s-au gandit asa, inseamna ca au procedat ca sotul care isi inseala nevasta, sperand ca nu va fi prins.Daca n-au gandit deloc, atunci este si mai rau. Asta incepe sa semene cu acel moment incalificabil cand confunzi Pristina cu Podgorica sau cand conversezi cu un premier al carui nume nici macar nu-l stii.Domnul Orban crede ca a gasit o scuza in faptul ca era ziua sa de nastere - la multi ani! - si, ca tot omul, si-a permis cateva clipe de destindere cu colegii. N-are voie? Are, dar in limitele decentei si as zice ca numai la dansul acasa, in familie.Sediul Guvernului este institutie publica, nu restaurant, este intretinut din banii nostri, ai contribuabililor, pentru ca aici sa se lucreze, sa se ia hotarari cruciale pentru tara, nu sa se serbeze zilele de nastere la un pahar de whiskey.Imi pare rau sa observ ca escapada celor cinci ministri in cauza arunca o nemeritata umbra asupra muncii perseverente si rodnice a Guvernului in aceste zile pandemice, creand chiar o problema de credibilitate. Ce poate zice in sinea lui cetateanul de rand, cand stie ca lui i se cere sa poarte masca in spatii inchise, sa nu fumeze acolo si sa respecte institutia unde lucreaza, in timp ce cei care ar fi trebuit sa-i fie model prin exemplul lor personal sfideaza regula, doar pentru a se simti ei bine?Poate cei cinci ministri gandesc ca, daca au platit amenda pe loc, sunt chit cu legea, cu statul si cu noi toti. Ar fi o grava eroare. Amenda este una, iar COVID-19 este alta. Merg la extrema si presupun ca unul dintre cei cinci este afectat de boala. A platit amenda, se considera chit cu noi toti, dar merge acasa si infecteaza cinci membri din familie. A doua zi, merge la birou si infecteaza alti cinci, care la randul lor infecteaza fiecare pe cate cinci si tot asa mai departe.Se poate socoti el chit cu toata lumea pe care a imbonavit-o exponential?Ca premierul si colegii sai au platit amenda pe loc este foarte bine. Asta drege cumva imaginea. Publicul va zice: si-au recunoscut vina, au platit, jos palaria. Ba chiar unii vor observa ca asta este o premiera in practica damboviteana. Cine si-a recunoscut vreodata vreo greseala pe timpul lui Dragnea?Dansul inca si acum se considera nevinovat, desi vinovatia i-a fost confirmata recent chiar si la Tribunalul UE. Si-a recunoscut vreodata Dancila balbele? Dimpotriva, sustinea ca este normal "sa mai si gresesti", iar o subalterna a ei de la partid sustinea ca premierul Romaniei nu e obligat sa fi fost premiat la olimpiada de limba romana.Sub anumite aspecte, asumarea vinovatiei de catre cei cinci contravenienti este semn bun. Dar asta nu scuza fapta comisa si nu stiu in ce masura repara prejudiciul grav de imagine pe care gestul insusi l-a adus atat lor personal, cat si partidului.Este la mijloc o problema de credibilitate. Cetateanul de rand, care dovedeste in ultima vreme multa incredere in noua conducere a tarii, ramane dezamagit observand cum incalca legile chiar cei asezati in posturi ca sa ni le impuna noua.Stiti de ce si-a pierdut PSD vechea sa credibilitate intr-un stil atat de dramatic? Pentru ca si-a batut joc de romanul de rand. Pentru ca, asa cum spuneam la inceput, ne-a sfidat pe noi cu stiucile pescuite de Dragnea. Pentru ca a fortat numirea unui semidoct in fruntea Executivului tarii.Era evident pentru toata lumea ca acelasi Dragnea ajunsese sa "negocieze" functiile intr-un stil care ramanea si astazi necunoscut noua, daca nu s-ar fi aflat cum si-au cotizat candidatii pozitiile eligibile de pe listele europarlamentarelor.Pentru toate acestea, PSD si-a pierdut credibilitatea. Nu l-au mai bagat in seama alegatorii nici in mai 2019, nici in noiembrie si nu-l mai baga in seama nici acuma, cand Executivul parcurge poate cel mai dificil drum din istoria ultimelor decenii.De aceea, cel mai valoros atu al noii guvernari este credibilitatea, care nu trebuie compromisa la un pahar de whiskey, doar din nonsalanta. PSD nu mai are forta sa lupte, dar sta la panda si ii asteapta pe adversari, sa-i ridice cate o minge la plasa, macar din cand in cand.