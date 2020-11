Orban respinge pactul national pe Sanatate propus de PSD: Mi-e greu sa fac un pact cu un partid in care sunt cei mai multi negationisti

"Mi-e cam greu sa fac un pact pentru sanatate cu un partid in care sunt cei mai multi negationisti si cu un partid care a sabotat toata lupta Guvernului si autoritatilor sanitare impotriva epidemiei, impotriva raspandirii acestui virus. In ceea ce priveste sanatatea, pentru noi chiar reprezinta o prioritate.Chiar in anul acesta am reusit sa mobilizam resurse foarte importante, pe langa resursele publice, din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor de sanatate, care au crescut semnificativ fata de anii trecuti, din fonduri europene am reusit sa mobilizam aproximativ 1,3 miliarde, bani care s-au dus in investitii, in achizitionarea de echipamente, de aparatura moderna, de sisteme, instalatii, echipamente de protectie. In programul, in planul nostru de dezvoltare, sanatatea este printre domeniile care vor beneficia de cele mai mari finantari. Pe langa cele 1,3 miliarde pe care le-am mobilizat in exercitiul 2014-2020, pe exercitiul financiar multianual 2021-2027 si pe Planul National de Redresare si Rezilienta, noi avem alocati aproximativ 6 miliarde de euro pentru constructia de spitale, modernizare de spitale, pentru sustinerea dezvoltarii sistemului de medicina preventiva si medicina ambulatorie, pentru digitalizarea domeniului sanatatii, pentru cresterea calitatii serviciilor care sunt furnizate catre cetateni", a delcarat Ludovic Orban.In data de 18 noiembrie, seful PSD, Marcel Ciolacu , le-a propus presedintelui Iohannis si tuturor partidelor politice un pact care "sa garanteze romanilor ca indiferent de fortele politice care vor veni la conducerea tarii dupa 6 decembrie, viata romanilor si sanatatea lor vor fi prioritati absolute. Niciun roman nu trebuie sa mai fie lasat fara asistenta medicala. Niciun roman nu trebuie sa mai fie victima a sistemului de sanatate in tara lui. Niciun medic, nicio asistenta medicala nu trebuie sa mai fie invinovatiti pentru situatia dezastruoasa a spitalelor."Planul cuprinde cinci masuri esentiale: depolitizarea sistemului de sanatate; colaborarea loiala intre autoritatile centrale si cele locale, indiferent de culoarea politica a decidentilor; profesionalizarea managementului spitalelor si a directiilor de sanatate publica; debirocratizarea la toate nivelurile sistemului si finantarea adecvata a sistemului de sanatate.CITESTE SI: