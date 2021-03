Andra Miron Diaconescu, redactor-sef al canalului de stiri Euronews Romania: "Vom lucra in slujba publicului cu obiectivitate si impartialitate"

A fost recrutata de Euronews si va fi angajata a statiei-mama

De ce a ales Euronews Romania

Ce spun cei de la Euronews despre Andra Miron

Cine este Andra Miron

"Euronews este un brand international pe care romanii il cunosc foarte bine, iar faptul ca voi conduce echipa din Romania ma investeste cu o foarte mare responsabilitate. Rolul meu va fi sa creez, pentru inceput, aceasta echipa, iar ea va lucra in slujba publicului cu obiectivitate, cu impartialitate si va aduce diversitatea informatiei.Voi avea grija ca echipa Euronews Romania sa fie dedicata valorilor Euronews World, bazate pe independenta, etica si integritate si va respecta linia editoriala a Euronews World 'All Views'", a afirmat Andra Miron Diaconescu la conferinta de presa in care a fost prezentata, care a avut loc in holul rectoratului Universitatii Politehnica din Bucuresti (UPB).Ea a spus ca Euronews Romania va prezenta realitatile din Romania, dar va avea si "continut european si international".CEO al Euronews, Michael Peters, a apreciat ca Andra Miron Diaconescu are "experienta foarte vasta in jurnalism, in stiri"."A mers pe mai multe cai in activitatea sa de jurnalist si avem incredere ca ea este cea care va sustine si va fi pazitorul valorilor Euronews in acest proiect. Este gata sa recruteze intreaga echipa pentru biroul de aici. Procesul de recrutare va tine de Euronews Romania", a spus Michael Peters.Acesta si-a exprimat increderea ca Euronews Romania "va functiona" si a adaugat ca "este un pas mare pentru Romania"."Ceea ce vad astazi, aici - asa cum s-a intamplat in Albania, Georgia, cu care am stabilit o relatie de parteneriat si nu avem esecuri - este un pas mare pentru Romania, pentru ca este o tara importanta in Europa. Stabilirea acestei relatii este ca un pod, o punte, care poate fi traversata in ambele sensuri. Noi venim si vorbim despre ceea ce putem face in Romania, dar si voi puteti sa veniti catre noi si sa vorbiti despre ceea ce se intampla in Romania. Deci, este o punte bidirectionala", a mai spus Michael Peters.El a declarat ca a ales Romania gratie increderii in Universitatea Politehnica din Bucuresti."Cand am lansat aceasta strategie, nu ne-am gandit la o tara in mod deosebit. Nu conteaza tara, ci partenerul, pentru ca acest contract trebuie bazat pe incredere totala. De ce Romania? Pentru ca am gasit partenerul potrivit. (...) Romania, bineinteles, era partener deja. Piata este foarte importanta si cu cat este mai importanta, cu atat avem mai multa incredere in partener. Consideram ca Universitatea Politehnica Bucuresti, prin Mihnea Costoiu, va fi partenerul perfect. Nu-mi pasa de sisteme politice. Cand vin aici imi place partenerul", a subliniat Peters.Rectorul UPB, Mihnea Costoiu, a afirmat ca noul proiect va oferi "jurnalism de calitate si informatii echidistante unui public care are nevoie de ele mai mult ca niciodata"."Euronews Romania este atat o initiativa educationala, cat si o realizare media. Si ce loc mai bun sa gazduiasca libertate de gandire si de exprimare, evident, decat o universitate cu doua secole de traditie", a spus Costoiu."Andra are o experienta de 17 ani in jurnalism si management media si a lucrat pentru branduri media consacrate precum B1 TV, National TV si Realitatea TV. Este o prezentatoare bine-cunoscuta in Romania si are o vasta experienta de lucru in mediul de stiri si stiri de ultima ora, conform Pagina de Media De-a lungul anilor, a ocupat mai multe pozitii-cheie in redactii, in calitate de reporter, editor senior, supervisor, producator executiv, editor al zilei sau prezentator TV si a dezvoltat abilitati de management importante.Andra are diploma de licenta in jurnalism si diploma de master in management media. A castigat mai multe burse in SUA si UE, precum si premii profesionale."In 2001, Andra Miron s-a angajat la site-ul Apropo.ro. In 2002 a plecat la postul B1 TV, unde a stat un an.Din 2003 pana in 2005 a lucrat la postul National TV, iar in aprilie 2005 a intrat in echipa Realitatea TV.In mai 2019, dupa 14 ani, Andra Miron a plecat de la Realitatea TV, dupa cum Paginademedia.ro a scris aici. Andra Miron a trecut in comunicare. Mai exact a fost Director de Comunicare la Consiliu Judetean Ilfov, pe vremea in care era condus de Marian Petrache Din anul 2017 este si profesor asociat la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii.Euronews a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucuresti pentru a lansa Euronews Romania, un canal de stiri nou, independent, destinat publicului vorbitor de limba romana, primul proiect de acest tip lansat in Uniunea Europeana.Euronews Romania este filiala marcii Euronews, care va livra stiri locale, regionale, nationale si internationale prin TV si platforme digitale.Noul canal de stiri va avea propria echipa de jurnalisti si corespondenti din toata Romania, dar si de la Bruxelles. Pana la lansare, echipa va ajunge la peste 100 de angajati la nivel local.