Totul e nou pe frontul de la Bucuresti

Liberalii s-au dovedit suspect de concesivi si flexibili in negocieri . Ultima confruntare la urne a partidelor arata un avantaj net pentru USR+ (40% fata de 16% PNL la europarlamentare), insa, dupa prezidentiale, fortele s-au mai echilibrat in Capitala, conform sondajelor. Spre deosebire de 2016, cand PNL a sustinut un candidat expirat, dupa ce schimbase alti doi mai inainte, liberalii au inteles din ce directie bate vantul modernizarii in marile orase. S-ar putea sa fie vesti bune si dupa parlamentare, pentru ca negocieri intre cele doua partide vor mai fi, in cazul in care vor reusi sa faca o majoritate la nivel national. Cu o agenda ultra-radicala, useristii reusesc sa ii aduca pe liberali mai aproape de pozitiile lor. Deprinsi cu compromisurile si lancezeala, oamenii lui Orban ar putea sa se lase impinsi de acest vant ceva mai puternic al reformei si in urmatorii patru ani.Negocierea lasa si victime in urma, nici nu se poate altfel. Ana Ciceala la sectorul 3, Dan Cristian Popescu la sectorul 2, ca sa dam doar cateva nume mai cunoscute. Aparent, marea victima este PMP, care se poarta acum ca un copil mare si bosumflat. Spun aparent, fiindca nimeni nu pare sa intelaga prea bine de unde vine supararea. Eu unul recunosc ca sunt putin confuz, desi pot intui cate ceva. Sa disecam un pic obiectivele acestui partid In Bucuresti, PMP a avut performante electorale rezonabile. In orice caz mai bune decat media nationala. Un scor de 7-8%, cu un candidat decent, poate fi usor obtinut la Consiliul General. Probabil ca nu vor lua niciun primar de sector, dar sectorul 3 (cel despre care se discuta sa fie cedat PMP) nici macar cu sustinerea USR+ si PNL n-ar fi fost castigat. Asadar, de ce si-ar fi dorit PMP sa fie la aceasta imparteala?Intr-un fel, reprezentantii PNL si USR+ au motive credibile sa-i excluda de la invoielile politice. Fiind un partid mic, ca sa supravietuiasca, PMP a asigurat majoritatea PSD in CG. Or, alianta dintre USR+ si PNL se constituie tocmai impotriva partidului care a guvernat Capitala in ultimii patru ani. Chiar si asa, asumandu-si rolul de partid balama, PMP poate obtine un scor care sa-i permita sa fie alaturi de adversarii PSD dupa alegerile locale.Probabil ca aici e nemultumirea ascunsa a popularilor. USR+ si PNL mizeaza pe o majoritate in viitorul for legiuitor local, chiar si fara PMP. Altfel spus, PMP se teme de o izolare pe termen lung (ea s-ar putea prelungi chiar si dupa parlamentare, la nivel guvernamental). Altfel, toate argumentele rationale sunt de partea celor care i-au refuzat pe oamenii lui Tomac. Mihai Neamtu e un ultra-conservator, care a intrat adeseori in coliziune cu "progresistii" de la USR. Cum ar fi putut spera la sustinerea lor? Pozitiile sunt ireconciliabile. Si daca ar fi fost primiti la masa, PMP n-ar fi beneficiat de umbrela unei aliante, caci USR+ si PNL vor avea doar candidati comuni, nu si liste comune.Ce e sigur azi? E sigur ca Nicusor Dan va castiga functia de primar. In functie de elanul pe care cele doua partide il vor pune in spatele candidatului, e posibil sa-si adjudece si patru sau cinci sectoare. Totul va depinde de energia transmisa de liderii formatiunilor. Daca va exista entuziasm autentic si nu zambete crispate, e posibil sa se inalte un val politic (ca in 2004 sau 2016) suficient pentru a produce o schimbare masiva. Daca insa vom avea mai curand intepaturi si harjoneli intre protagonisti, daca se va simti lehamite si incompatibilitate intre PNL si USR+, nemaivorbind de vreun blat vizibil cu adversarul, atunci e putin probabil sa asistam la o ocupare cvasi-totala a redutelor aparate de PSD.Ce se va intampla dupa victorie nu mai e atat de sigur, mai ales dupa parlamentare. E posibil ca USR+ si PNL sa aiba nevoie de PMP intr-o majoritate la Consiliul General (si la sectoare). Va face mofturi PMP dupa umilinta administrata azi de baietii mari? Nu prea are cum. Pe de o parte, partidele mici nu-si permit luxul sa rateze targuielile post-electorale. Pe de alta parte, PMP nu poate bloca o majoritate la Bucuresti fara sa-i fie serios afectat scorul la parlamentare.In schimb, liberalii vor tine aproape de PMP si chiar de Pro Romania. Sa nu ne amagim. USR+ e inca un viespar si asta se vede cu ochiul liber. PNL intelege ca va fi greu de guvernat cu ei, nu doar din cauza agendei ultra radicale, dar si pentru ca, uneori, nu stii clar cu cine trebuie sa vorbesti ca sa ajungi la o intelegere. Asadar, PMP si Pro Romania vor reprezenta intotdeauna o rezerva pentru liberali, numai daca cele doua partide vor avea impreuna cat USR+. Probabil de aici si ambitiile lui Ponta si Basescu de a intra in cursa de la Bucuresti.Noutatea absoluta a campaniei din Capitala este insa schema de sustinere a candidaturilor. Desi PNL si USR+ vor avea candidati comuni, cele doua formatiuni nu vor avea liste comune. Altfel zis, fiecare se va bate pe cont propriu pentru lista de consilieri. Tehnic, asta va ingreuna campania electorala si n-ar trebui sa ne surprinda divergentele (la sectorul cutare "ceilalti" nu se bat destul sa ne sustina- va fi un repros destul de des auzit in septembrie). Avantajul ar fi posibil sa se vada la sfarsit. Cele doua partide ar putea insuma mai mult separat decat intr-o alianta. Pesemne ca aici a fost viclenia liberalilor. Neavand un candidat de calibrul lui Dan, au preferat sa-l sustina pentru a se lipi de un electorat la care nu prea aveau acces pana acum. E posibil insa ca mecanismul sa functioneze pe dos. Perceput ca "USR", in ciuda independentei afisate, Nicusor Dan ar putea sa aduca mai multa zestre partidului lui Barna.Asadar, singura certitudine azi este victoria lui Dan, insa, odata ajuns primar, mi-e teama ca va fi cel mai izolat dintre primarii pe care i-a avut Capitala. Majoritatile vor fi variabile si conjuncturale, marile proiecte vor fi sustinute numai cu compromisuri deloc usoare, care in final vor produce dezamagire. Dar acesta e pretul independentei lui Nicusor Dan, posibil al treilea primar cu un singur mandat dupa anul 2000.