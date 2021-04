Ludovic Orban, despre schimbarea din functie a ministrului Vlad Voiculescu: "Orice ministru care nu isi face datoria va pleca din Guvern"

Disputa cu jurnalistii

"Cu siguranta activitatea fiecarui ministru este evaluata de premier . Orice ministru care nu isi face datoria si care nu este implicat in atingerea obiectivelor din programul de guvernare si politicile publice ale Guvernului, mai devreme sau mai tarziu, va pleca din Guvern. Este firesc ca evaluarea sa o faca premierul. Daca premierul are vreo solicitare, cu siguranta o discutam", a afirmat Ludovic Orban , intrebat vineri la Petresti, judetul Dambovita daca Vlad Voiculescu ar trebui schimbat de la conducerea portofoliului Sanatatii.Premierul Florin Citu s-a referit vineri dimineata, la eroarea facuta de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu, care a sustinut initial ca nu exista o prevedere care interzice imbracarea pacientilor care au murit de COVID , precizand ca acesta a facut o declaratie, apoi si-a cerut scuze. Seful Executivului a mentionat ca a discutat cu Vlad Voiculescu si o va mai face.Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a avut, joi, o disputa cu jurnalistii pe tema unei prevederi legale care interzice imbracarea pacintilor care a murit de coronavirus. In repetate randuri, ministrul a sustinut ca nu exista o astfel de prevedere, insa un ordin de ministru semnat anul trecut de Nelu Tataru , care se refera la pacientii autopsiati, prevede ca "aceste cadavre se igienizeaza, dar nu se efectueaza asupra lor manopere de cosmetizare si nici nu se imbraca, inainte de a fi introduse in sac".Ulterior, intr-o postare pe Facebook , Vlad Voiculescu si-a recunoscut greseala si a precizat: "Am preluat o informatie partial gresita".