Turcan catre Firea, pe tema majorarii alocatiilor: Incearca sa manipuleze. Nu avem tiparnita la Palatul Victoria sau in subsolul Ministerului Muncii

Turcan: Nu avem tiparnita la Palatul Victoria

Intrebata ce parere are despre faptul ca Gabriela Firea a acuzat-o ca este aroganta si lipsita de empatie, Turcan a raspuns: "M-a suprins cand m-au intrebat colegii dumneavoastra jurnalisti de declaratia doamnei Firea, pentru ca ea a fost facuta la cateva minute de la votul in Parlament , in comisiile de specialitate unde domnia sa s-a abtinut la proiectul de buget de stat care cuprinde si partea de alocatii.Nu a votat impotriva si dimpotriva nu au fost pozitionari vehemente si lucrul acesta ma face sa cred ca este o abordare politicianista. Raspunsul pe fond tine de un vot in Parlament pentru ca noi ca Guvern, ca minister , ne-am asumat in bugetul pe anul 2021 majorarile deja facute in august 2020 si 1 ianuarie 2021", a afirmat Turcan la Prima TV.Ministrul Muncii a mai spus ca pentru o noua majorare a alocatiilor este nevoie de cel putin trei miliarde de lei."Cum au manipulat pensionarii, acum incearca sa manipuleze subiectul copii. Oare, ma intreb uneori de ce sunt unii oameni politici, mai ales femei, care subiecte din aceastea sensibile nu pot sa le abordeze intr-o logica onesta. Ca sa majorezi alocatiile - pana acum cele doua majorari facute de noi - avem un efort bugetar de 9 miliarde de lei.Ca sa majorezi in continuare, iarasi ai nevoie de minim trei miliarde de lei. Reprezinta o sursa de finantare si orice om cand se gandeste sa propuna oamenilor o majorare ar trebui sa se gandeasca si de unde. Nu avem tiparnita la Palatul Victoria, nici in subsol la Ministerul Muncii", a explicat Raluca Turcan.