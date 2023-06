Război civil în Rusia. O coloană uriașă a mercenarilor Wagner pare să se îndrepte spre Moscova după ce a trecut prin Voronej VIDEO

O coloană uriașă a grupului Wagner pare să se îndrepte spre Moscova. Vehiculele blindate ale Wagner au fost văzute trecând cu viteză prin regiunea Voronej. Forțele ruse au confirmat că trei dintre elicopterele sale de atac au fost doborâte de Wagner.

UPDATE 12.08 - Potrivit unor informații apărute pe Twitter Visegrad24, trupele aeriene ruse ar ataca convoiul mercenarilor Wagner ce se îndreaptă spre Moscova.

The Russian Air Force has begun striking the Wagner Group military convoy heading toward Moscow from Voronezh

Pe Twitter Nexta au fost publicate imagini cu soldați ruși pe un pod unde traficul rutier este blocat.

Russian media report that the bridge across the Oka near Serpukhov is blocked.

Dozens of Russian Defense Ministry troops have landed there. pic.twitter.com/swc6XPo2rz