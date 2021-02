Ministrul Educatiei a anuntat ca in bugetul din 2020 au fost alocate 32 de milioane de lei pentru toalete in scoli. Banii nu au fost folositi

El spune ca doreste infiintarea unui Program multifond pentru educatie , in care beneficiarii finantarilor din domeniu sa aiba acces la toate cele opt surse de finantare pentru acest sistem.Sorin Cimpeanu a declarat ca, avand in vedere diversitatea surselor de finantare pentru domeniul educatiei - bugetul national si alte sapte surse de finantare, este nevoie de realizarea unui asa-numit Program multifond pentru educatie in care beneficiarii sa aiba toate resursele financiare la un loc si sa le poata folosi in mod "coerent". Ministrul Educatiei a afirmat ca va avea o discutie pe acest subiect cu reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene.In acest context, ministrul a explicat ca anul trecut au fost alocate, in bugetul ministerului, 32 de milioane de lei pentru toalete."In bugetul Ministerului Educatiei din 2020 am avut suma de 32 de milioane de lei pentru toalete. 32 de milioane. Stiti cat s-au folosit? 18,8. Deci nici macar din buget nu exista capacitatea de a identifica, aplica si rezolva problema . E trist, e trist", a afirmat ministrul Educatiei, vineri seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Cimpeanu a subliniat ca bugetul alocat in acest an Ministerului Educatiei nu a scazut , fata de anul trecut, fiind de 3,6 din PIB, la fel ca in anul 2020."Nu avem scadere nici in valoare absoluta in ceea ce priveste bugetul alocat educatiei, si nici procentual. 3,6% din PIB. (...) Suntem departe de 6% din PIB, dar este angajamentul coalitiei de guvernare ca, prin cresteri succesive, de la 3,6% sa ajunga la 6% din PIB", a adaugat ministrul.