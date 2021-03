Arafat: Cei care cred ca oxigenul nu este necesar au fost indusi in eroare; este medicamentul de baza cand problema este respiratia

Administrarea oxigenului, solutie de baza

"Baza pe care traim toti este faptul ca avem oxigen si respiram si corpul este oxigenat, celulele sunt oxigenate. In momentul in care ai o problema la nivelul aparatului respirator si incepi sa ai oxigenare 80%, 70%, 50% inseamna ca deja esti intr-o situatie critica. Oxigenul este medicamentul de baza in aceasta problema. Tu trebuie sa te oxigenezi mai corect. Refuzand oxigenul, nu faci decat sa grabesti si sa agravezi situatia ta si sa grabesti sa ajungi la o situatie ireversibila. La un moment, corpul ajunge la o situatie in care chiar daca ii dai oxigen dar e tarziu, nu mai raspunde, deci se ajunge la faza ireversibila si continua sa mearga spre deces", a afirmat Raed Arafat marti seara, la Digi 24.El a spus ca administrarea oxigenului este una dintre solutiile de baza in tratament."(...) ajungi la spital pentru ca ai nevoie de oxigen in primul rand pentru ca nu respiri bine, ajungi la terapie intensiva pentru ca respiratia proprie nu mai e suficienta si ai nevoie de ajutor prin aparate de ventilatie non-invaziva, prin aparate de ventilatie invaziva si intubatie si celelalte aspecte. Deci cei care cred ca oxigenul nu este necesar au fost indusi in eroare si trebuie sa inteleaga ca este medicamentul de baza cand problema este respiratia si cand plamanii nu-si fac treaba", a explicat Arafat.Seful UPU-SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, afirma ca dupa mediatizarea cazului doctoritei Flavia Grosan , care a declarat ca in spitale sunt omorati pacienti inclusiv prin oxigenoterapie, care ar provoca edeme cerebrale, personalul de la Urgente are mari dificultati sa convinga pacientii de necesitatea administrarii oxigenului, chiar daca acestia abia respira, relateaza Bihoreanul.