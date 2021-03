Politist agresat in timpul unei misiuni in orasul Murgeni din Vaslui. Autorul este cercetat pentru ultraj

Potrivit unei inregistrari care a fost distribuita in spatiul public, politistul a incatusat un minor care fusese prins ca nu a respectat masura arestului la domiciliu, lucru care a starnit nemultumirea unui grup de persoane. O patrula de ordine publica a Politiei orasului Murgeni , formata dintr-un politist si un politist local, a depistat in orasul Murgeni, un minor in varsta de 16 ani care nu respecta masura preventiva a arestului la domiciliu. In momentul in care membrii echipajului au incercat sa-l conduca pe minor la sediul Politiei, pentru dispunerea masurilor legale, au fost agresati de mai multe persoane prezente la fata locului.Politistul a fost evaluat si a primit ingrijiri medicale de la un echipaj de ambulanta solicitat la fata locului. Persoana depistata a fost condusa la sediul Politiei orasului Murgeni. In cauza, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad, sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, urmand a fi efectuate cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita. Politistul a reclamat in trecut faptul ca a mai fost agresat de cetateni de etnie roma din orasul Murgeni.El este, la randul sau, cercetat disciplinar, dupa ce in cursul acestei luni, a aparut o inregistrare in care are un limbaj neadecvat. Pe inregistrarea video, facuta de un barbat care fusese sanctionat de respectivul politist fiindca a parcat pe trotuar, acesta il intreaba pe omul legii de ce nu aplica aceeasi masura si in cazul unei masini de politie parcata neregulamentar iar politistul, care nu poarta masca de protectie, ii raspunde pe un ton ridicat.