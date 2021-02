Consiliul Elevilor cere ca prima saptamana din semestrul II sa se desfasoare exclusiv online

Scolile au nevoie de timp pentru pregatirea masurilor de protectie

Cimpeanu: Distantarea este importanta, dar nu trebuie sa fie absurda

"Consiliul National al Elevilor saluta masura descentralizarii deciziei privind redeschiderea scolilor, insa trage un semnal de alarma cu privire la normele in baza carora se vor lua aceste decizii. Pana la acest moment nu a fost publicat ordinul comun al ministrului educatiei si ministrului sanatatii privind masurile de siguranta din scoli . Acest aspect se traduce in faptul ca scolile vor avea, in cel mai bun caz, doar 3 zile la dispozitie pentru a se pregati de inceperea cursurilor in format fizic, dupa 3 luni de scoala online", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Consiliul National al Elevilor.Reprezentantii elevilor considera ca trei zile reprezinta o perioada nepermis de scurta, care nu le ofera scolilor timpul necesar pentru a derula toate pregatirile, atat din punct de vedere birocratic (ajustarea orarului, in functie de elevii si cadrele didactice care vor participa la cursuri de acasa, aprobarea hotararilor CJSU/CMBSU de functionare a scolilor, dupa caz etc.), cat si din punct de vedere sanitar (igienizarea scolilor si dotarea acestora cu materiale sanitare)."Din acest motiv, Consiliul National al Elevilor solicita ca prima saptamana de scoala din al doilea semestru sa se desfasoare in format exclusiv online, pentru a la oferi unitatilor de invatamant timpul necesar pregatirilor, urmand ca din a doua saptamana sa se aplice scenariile prezentare de catre presedintele Romaniei", spun acestia.Consiliul Elevilor solicita ministrului Educatiei si ministrului Sanatatii publicarea, de urgenta, a ordinului comun privind redeschiderea scolilor."Am purtat mai multe discutii cu directori din intreaga tara, care ne-au transmis ca nu vor sa actioneze pana cand nu primesc indicatii clare din partea autoritatilor. A deschide scolile fara toate pregatirile necesare inseamna sa pui in pericol milioane de elevi . Facem apel la autoritati sa ia decizia rationala si responsabila, de a organiza prima saptamana de scoala din al doilea semestru in regim online, pentru a le permite scolilor sa se pregateasca pentru cea de-a doua saptamana", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, citat in comunicat. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti seara, la Digi 24, ca, din 8 februarie, elevii vor sta cate doi in banca acolo unde clasele sunt astfel organizate, pentru ca "distantarea este importanta, dar nu trebuie sa fie absurda", iar purtarea mastii este esentiala. Sorin Cimpeanu a precizat ca scolile din Romania au clase cu banci pentru doi elevi si, prin urmare, elevii vor sta cate doi in banca."Portul mastii va fi masura de protectie esentiala, nu atat distantarea. Atata putem face. (...) Distantarea este importanta, dar nu trebuie sa fie absurda. Nu poti sa distantezi elevul Ionescu de elevul Popescu, daca stau in aceeasi banca. Distantarea e importanta intre banci, intre profesor si elevi", a afirmat ministrul Educatiei.Sorin Cimpeanu a precizat ca "a fost o experienta nefericita acel separator din plastic nu numai in Romania, ci si in alte tari".De altfel, Cimpeanu a avertizat ca nu va semna ordinul comun cu ministrul Sanatatii privind regulile pentru scoli daca el considera ca nu l-ar putea aplica in calitate de director de scoala.Ministrul Educatiei a subliniat insa ca portul mastii va fi obligatoriu in scoala, iar un copil care refuza sa o poarte "va trebui sa nu fie primit in colectivitate. Lucrurile pot fi discutate de profesor, conducerea scolii, impreuna cu parintii"."Nu trebuie sa existe profesori fara masca, iar inspectoratul si ministerul trebuie sa intervina", a mai precizat Cimpeanu.Premierul Florin Citu