De ce să mergi iarna în Grecia, nu vara: “Simți că insula este a ta." Ce prețuri sunt la cazare în sezonul rece

Numărul românilor care aleg vacanțele în Grecia crește de la un an la altul. Mulți au bifat experiența pentru prima oară anul acesta, potrivit postărilor de pe grupurile dedicate de pe Facebook.

Sunt însă și turiști care aleg să viziteze Grecia în sezonul rece. Eeste cazul unui român care a mărturisit că petrece mai mult timp iarna decât vara în Grecia, într-o postare pe Facebook:

"Noi petrecem mai mult timp iarna decât vara în Grecia. E drept că mergem și vara, mai ales pentru distracția copiilor, dar mergem și iarna (Crăciun și Revelion). În timp, am ajuns adunat să avem mai multe nopți de cazare iarnă decât vara.

Cumpărăm măsline și le preparăm singuri (cele mai bune măsline mâncate vreodată), mâncăm mandarine din pom, gazdele au timp cu orele să stea la povești, Boboteaza la greci chiar e impresionantă, timpul curge altfel și, de fapt, iarna este Grecia Grecie, căci atunci se culeg măslinele, simbolul acestei minunate țări.

Revenind cu picioarele pe pământ, în Thassos nu am fost iarna. De fapt, în Thassos am fost doar la sfârșit de aprilie- început de mai. Mi s-a părut aglomerat, asta că să înțelegeți ce caut.

Prim urmare, începând cu septembrie și terminând cu aprilie, ce experiențe aveți cu insula? Pentru că toamna/ iarna asta am pus-o pe lista.

Mi-ar plăcea să și pescuiesc, apropo.

Mulțumesc anticipat oricărei persoane care-mi va împărtăși experiența proprie din acest interval", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Este Raiul pe Pământ"

Nu este singurul care merge în Grecia în extrasezon. Mulți au fost în octombrie și au descoperit că prețurile la cazare sunt mai mici decât chiria în București.

"Liniște. Simți că insula este a ta. Locuri de parcare peste tot, localnici care au timp să îți povestească diverse. Mai cald ca în România. Insula încă verde. Cam 90-95% este închis, din ce e deschis vara."

"Culorile apei sunt DE NEDESCRIS! Extraordinar de frumoasă insula. Culori pe care NU le vezi din aprilie până în septembrie."

"Prețurile la cazare sunt mai ieftine decât chiria în București și MULT mai ieftine decât chiria în Cluj, pentru că de obicei între octombrie și martie majoritatea cazărilor "stau"."

"Luni de "vară" târzie - octombrie, noiembrie, decembrie.

Toamna - ianuarie, aprilie.

Iarnă, cu temperaturi sub zero, mai în februarie și martie așa.

De avut în vedere că dacă vrei să te cazezi în perioada asta să te asiguri că există cel puțin o posibilitate de încălzire."

"Nu pot spune decât că vă invidiez. Sunt vreo cincisprezece ani de când merg în insulă, dar nu am reușit niciodată să ajung după sfârșitul lui septembrie, cu toate că mi-am dorit."

"Și după 15 septembrie e cam la fel. Anul trecut era toată insula pustie la propriu. În alți ani, erau nordicii predominanți în septembrie, dar anul trecut a fost de vis."

"Noi mergem de ani de zile în Thassos, anul trecut însă am fost prima dată în extrasezon. Am fost pe 28 octombrie de Ziua Ohi, iar apoi am mers din nou pe 3 ianuarie! Sincer așa de frumoasă nu am văzut insula vara, cred nici în vremurile ei bune, când consumerismul încă nu pusese mâna pe toate frumusețile insulei.

Totul era de un verde crud, liniște peste tot, într-adevăr ai impresia că toată insula este a ta. Am revizitat în liniște toate plajele, pe care în timpul verii le evităm, din cauza aglomerației, am găsit restaurante și taverne deschise, unde am avut experiențe culinare chiar mai bune decât în sezon."

"Când am mers în octombrie am zis că stăm patru nopți, că de, nu ai ce face mai mult, că sigur se vor plictisi copiii, am prelungit sejurul. Apoi când am mers în ianuarie am pornit din start pe 7 nopți, și sincer, parcă nu mai voiam să plecăm de acolo. Noi unii, sigur ne-am găsit locul unde vom retrage după pensionare."

"Foarte plăcută dacă iubiți liniștea. Este călduț în general. Mult mai puține magazine deschise și mai rare legăturile cu continentul. Dar merită din plin o vacanță de iarnă acolo."

"Sfârșit de septembrie - predominant turiști englezi și nemți. Liniște. Civilizație."

"Cât de frumos!!! Noi am fost în octombrie de două ori. Este Raiul pe Pământ! Mult verde și în unele părți frunze ruginii căzute, e un spectacol. Mereu am prins mult soare, apă este puțin rece în schimb, dar noi am făcut și baie. Anul trecut în octombrie am fost cu autorulota și a fost minunat, nu am cuvinte să descriu exact bucuria din suflet!"

