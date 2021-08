O stațiune cu aer de Paradis și cea mai frumoasă plajă urbană a Europei. REPORTAJ

Așadar, San Sebastian – sau Donostia, cum îi spun bascii – are de toate și, nu întâmplător, Regina Maria Cristina a Spaniei și-a stabilit aici reședința estival ă, în celebra perioadă denumită Belle Époque (1871 – 1914), facând din micuțul orășel din partea de nord a țării, a doua capitală a Spaniei.Orașul are o structură aparte și se întinde de-a lungul unui golf, care acoperă plaje largi, cu nisip fin de un galben, zici că-i aur, întrerupte de coline pe care au apărut câteva case ca niște nasturi albi pe un veston verde închis.La Concha, cea mai mare plajă din oraș, e în Top 10 mondial și considerată cea mai frumoasă plajă urbană a Europei. E publică, ca toate celelalte, și a rămas așa cum a lăsat-o Dumnezeu în acest loc. Fară șezlonguri, umbrele și dughene, adică fără motive de japcă financiară. Te duci frumos cu prosopelul sau cearșaful, o cerveza-două în traistă și stai de dimineața până seara chiar și cu buget zero, ascultând doar valurile cum se rostogolesc spre mal și privind la amatorii de padlling, care-și caută echilibrul dincolo de gemanduri.Pe de o parte sunt apele albastre-verzi care vin din ocean, iar de celalată o promenadă de kilometri întregi, deasupra căreia lenevesc vile și apartamente luxoase, cu prețuri care sar de milionul de euro.E locul unde premianții locali, cu tarjeta doldora de euro, se trezesc dimineața admirând cum soarele iese din Atlantic și își face loc printre coline, ca să lumineze Țara Bascilor. Cei mai mulți dintre proprietari și-au consumat tinerețea pe vremea lui Franco, când tanga era tetra, așa că acum se uită hulpav dar neputincios la gazelele tinere care, în special în weekend, își fac pielea măslinie la douăzeci de metri de balconul lor decorat cu plante exotice și canapele albe din piele strălucitoare.Peisajul aduce pe undeva cu celebra Copacabana, plaja fiind înțepată de câteva dealuri împădurite, de unde, dacă urci pe niște cărări umbroase și abrupte, poți avea parte de priveliști superbe asupra întregului golf, dar și hăt departe, în imensitatea Atlanticului.Diferită de sudul Spaniei este și clima, temperată, cu o medie, vara , de 25 de grade, și o briză dinspre Ocean care în unele momente dă senzația că strânge tricoul pe tine, pentru ca apoi să-i dea drumul din nou.N-are sens să mă pierd în amănunte, cele mai multe se descoperă la fața locului, mai spun doar că San Sebastian este recunoscut și pentru gastronomie, orașul adunând 16 stele Michelin (record pentru un oraș de mărimea Ploieștiului), iar centrul vechi (Casco Viejo) cu străduțe mici și pietruite e plin de localuri cochete unde se mănâncă după toate gusturile și puterea portofelului.Și încă ceva, nu uitați că vă aflați în Țara Bascilor sau Euskadi, așa cum spun localnicii. Așa că, dacă știți spaniola dar vi e pare că nu înțelegeți nimic din ce vorbesc unii pe stradă, nu e de mirare. Limba bascilor nu are nicio legătură nici cu spaniola, nici cu latina. Unii zic că e dintr-o ramură africană, alții celtică sau tracică, exact nu știe nimeni de unde se trage. Ca formă de salut spui Kaixo, iar berea raspunde la numele de garagardoa, sau ceva de genul, însă peste tot scrie și în spaniolă și în bască, de engleză n-a mai rămas loc.Cea mai simplă variantă de a ajunge și a te bucura de San Sebastian e să te vrea Real Sociedad, scutești și bani și stres de calatorie , dar cum de peste 20 de ani, de la Gică Craioveanu, n-a mai călcat picior de român în vestiarul de la Anoeta, trebuie găsite soluții alternative. La îndemână este să zbori la Santander, de la București, singura legătură directă din România cu această zonă a Spaniei, de unde mai ai 140 de kilometri, ușor de parcurs în două ore și jumătate cu autocarul (14 euro).