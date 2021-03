Florin Citu, despre veniturile bugetarilor: "As fi mers putin mai departe. N-a prea fost vointa politica, dar o gasim"

"Am fost primul care a oprit cresterile salariale fara niciun fel de legatura cu performanta. De curaj am dat dovada. Se lucreaza la legea salarizarii exact in directia pe care am spus-o in spatiul public, mai e nevoie si de vointa politica. Eu as fi mers putin mai departe in acest moment. N-a prea fost vointa politica, dar o gasim. In ceea ce ma priveste, am mers pana acolo unde s-a putut prin ordonantele de urgenta", a declarat Citu.Acesta a sustinut ca performanta trebuie sa fie principalul criteriu de remunerare a angajatilor din sistemul de stat."Nu e vorba de a taia ceva sau de a elimina. E vorba de a lega un venit de performanta. Intotdeauna se spune ca in sistemul public nu se poate sa masori performanta. Cum nu se poate sa masori performanta? Se vede cu ochiul liber unde este performanta in domeniul public si unde nu este. Dumneavoastra stiti cel mai bine cum sa masurati aceasta performanta. Doar trebuie sa vi se dea uneltele respective. Prin aceasta lege a salarizarii incercam ca acei oameni buni din sectorul public sa fie remunerati, acei oameni care merita sa primeasca mai multi bani si nu cei care stau pe langa ei si primesc salariu", a spus Citu. Premierul Florin Citu a participat sambata, la o dezbatere organizata de Consiliul Judetean Vrancea pe teme privind bugetul pentru anul 2021, in cadrul careia un primar i-a cerut "sa aiba curaj si sa ia o decizie privind legea salarizarii"."S-au pus aceste etichete pe sistemul public de salarizare si pe oamenii care lucreaza in sistemul public de salarizare. Si ar trebui sa aveti curaj si pur si simplu sa faceti curatenie odata in legea publica a salarizarii. Si de sporuri, si de toate bazaconiile care sunt in legea asta, prin care se creeaza diferente si posibilitatea unora de a-si duce veniturile in sus si altora de a-si duce veniturile in jos. Sa discutam despre o lege unitara a salarizarii. Sa fie rasplatit angajatul pentru ceea ce face nu pentru ca este intr-o primarie mai bogata. Dumneavoastra sa stabiliti salarii de la cel mai mic nivel pana la cel mai de sus. Pentru ca s-a pus si o eticheta pe primarii ca ne-am facut salarii cum am vrut", a spus primarul comunei Vizante-Livezile, Dragos Ciobotaru.