Kelemen Hunor, despre sporurile bugetarilor: "Nu te obliga nimeni sa lucrezi la stat daca sunt atat de multe pericole la fiecare colt"

Hunor: "Nu te obliga nimeni sa lucrezi la stat"

"Eu am spus ca trebuie sa vedem - si asta a fost decizia coalitiei - toate sporurile, fiindca in acest moment, dintre colegii mei, nimeni n-a stiut cate sporuri exista.Am spus sa vina ministrul Muncii, doamna Turcan, cu o analiza extrem de serioasa si extrem de precisa exact intr-o luna de zile si, dupa aceea, acele sporuri trebuie eliminate, trebuie discutate prin lege", a declarat Kelemen Hunor, marti seara, la B1 TV.Referitor la faptul ca exista persoane care ar putea incerca sa justifice si existenta unor sporuri de genul celor pentru praf si pentru munca la calculator, vicepremierul a afirmat:"Nu te obliga nimeni sa lucrezi la stat daca sunt asa de multe pericole la fiecare colt cand treci dincolo de usa institutiei. Nu ai o constrangere, cauta un lucru unde conditiile sunt mai blande si unde nu ai astfel de pericole".Presedintele UDMR a precizat ca sporurile nu vor fi eliminate in 2021, dat fiindca actuala coalitie a anuntat ca veniturile vor fi inghetate la nivelul lui decembrie 2020."Nu in 2021 vor fi eliminate si acest lucru trebuie sa va spun, fiindca noi in decembrie am spus un lucru extrem de pretios si extrem de clar - salariile, in 2021, vor fi la nivelul anului 2020, luna decembrie.Acest lucru inseamna ca salariul plus sporurile inseamna venitul lunar pentru fiecare angajat. Daca noi am spus acest lucru in decembrie, trebuie sa fie valabil si in februarie. Nu putem spune ca in februarie vedem un pic altfel si mai taiem, fiindca atunci omul va avea mai putini bani la sfarsitul lunii decat avea in decembrie", a adaugat Kelemen Hunor.El a subliniat ca este nevoie de "o analiza serioasa". Vicepremierul Kelemen Hunor a spus miercuri, 10 februarie, ca sunt sporuri care nu trebuie pastrate, cum ar fi cel pentru lucru la calculator, insa a precizat ca salariile din 2021 nu vor fi mai mici in sectoarul bugetar ci vor fi la nivelul anului 2020.Hunor este de parere ca bugetarii vor avea aceleasi venituri anul acesta, dar ca sporurile pe care le primesc angajatii la stat urmeaza sa fie analizate. El a dat exemplul sporului de risc pentru cei care lucreaza pe computer, care in opinia sa ar trebui eliminat, pentru ca acum "toata lumea lucreaza la calculator".