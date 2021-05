Ludovic Orban incepe cu stangul campania pentru Congres. Ce s-a intamplat la vizita pe care a avut-o vineri la Cluj

Ludovic Orban, criticat dur din interior

Si Florin Citu a fost la Cluj

Vineri, 14 mai, atat premierul Florin Citu , cat si Ludovic Orban au efectuat vizite in tara, acolo unde s-au intalnit cu liderii regionali pentru a stabili, in spatele usilor inchise, sustinere pentru Congres. Daca pentru premierul Florin Citu, vizita la Suceava a parut a fi un succes, pentru presedintele PNL Ludovic Orban vizita de la Cluj Napoca nu a avut chiar efectual asteptat de acesta.Ludovic Orban a aparut, la sedinta organizata la Cluj Napoca, alaturi de ministrul de Interne, Lucian Bode , ministrul Agriculturii, Adrian Oros , Saniel Buda, liderul judetean al PNL Cluj. Insa, de la sedinta au lipsit principalii lideri ai PNL de la Cluj, Emil Boc si Alin Tise.Ulterior, Alin Tise a oferit o declaratie publica in care a criticat dur modul lui Ludovic Orban de a face politica. Tise a lasat sa se inteleaga ca Ludovic Orban se foloseste de realizarile PNL Cluj pentru a-si crea imagine buna in partid . Totodata, liberalul a sustinut ca "reformarea PNL este obligatorie"."Domnul Buda (n.r, europarlamentarul Daniel Buda , presedintele PNL Cluj) este presedintele organizatiei si participa in acesta calitate. In ceea ce ma priveste, nu voi mai accepta ca munca mea din judet sa fie folosita ca exercitii de imagine ale unora care vin in vizita pe aici si apoi pleaca. Sa-si faca imagine cu activitatea si cu realizarile lor, daca o au. Politica se schimba. Oamenii trebuie sa se schimbe. Unii din partid incremeniti in functii nu inteleg asta si vor fi vanturati de electorat. Reformarea PNL este obligatorie", a declarat Alin Tise.Amintim ca la inceputul lunii aprilie si premierul Florin Citu a fost in vizita la Cluj, iar ulterior in echipa Secretariatului General al Guvernului a aparut si Tudor Rares Cataniciu despre care presa scrie ca este un apropiat al lui Mircea Abrudean, fost prefect al Clujului, actual secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.De altfel, asa cuma scris, Tudor Cataniciu este fiul Stelutei Cataniciu, fosta membra PD, in echipa lui Emil Boc, apoi PNL vechi, apoi membra a Partidului Conservator, apoi ALDE , iar acum PSD Aflat vineri in vizita la Suceava, premierul Florin Citu a evitat din nou sa spuna daca va candida pentru postul de presedinte la Congresul din aceasta toamna, insa in partid sunt tot mai multi lideri care se declara convinsi de faptul ca seful Executivului il va contracandida pe Ludovic Orban.Insa, chiar daca, aparent, premierul pare ca a castigat sustinerea liberalilor de la Cluj si incearca sa obtina si sustinerea PNL Suceava, doua dintre adevaratele fiefuri ale PNL, Florin Citu va trebui sa convinga pana la Congres cele 36 de filiale fidele lui Ludovic Orban, un politician abil cu experienta de zeci de ani pe scena politica romaneasca.Actualul lider al PNL a reamintit si vineri, la intalnirea de la Cluj, ca beneficiaza de o mare sustinere in partid. "Deocamdata nu stiu daca o sa mai fie un candidat la sefia PNL. In ceea ce ma priveste pe mine, indiferent daca o sa fie sau nu, campania mea se va derula la fel, asa cum am facut campanie : miscare multa in teren, actiune la firul ierbii, participare la toate evenimentele importante, sustinerea proiectelor reprezentantilor PNL in administratia locala si la nivel parlamentar. O sa fie o campanie pozitiva, bazata pe proiecte si obiective realiste.Sunt 36 de filiale care ma sustin. [...] Pana la urma fiecare delegat la congres are fiecare discernamant si are dreptul sa voteze pe cine doreste. O sa trebuiasca sa fac o munca de convingere a fiecarui delegat", a spus Orban, la Cluj-Napoca.