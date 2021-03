Marcel Ciolacu, replica catre premierul Citu in parlament: Tatal meu avea o vorba "Dupa ce ca esti prost, mai pui si frana"

"Domnule prim-ministru, ati venit ca si ieri, cu aceeasi placa, care cand nu ai argumente atunci vii si jignesti si incerci prin tipete sa acoperi acest buget al austeritatii.Tatal meu, dumnezeu sa-l ierte, un oltean serios, cand intalnea personaje ca dumneavoastra avea o vorba: Domnule, dupa ce ca esti prost, mai pui si frana. E civilizatie cand faci hot pe cineva?Nu ati vrea dumneavoastra sa vorbiti cu presedintele organizatiei PNL de la Iasi sa ne faca si noua rost de niste tabla si cherestrea? Fost ministru in Guvernul Orban.Nu ati vrea sa vorbiti cu domnul Orban sa vorbeasca cu presedintele organizatiei PNL Piatra Neamt care a inventat o infratiune noua, de a vinde postrui cu sute de mii de euro in Guvernul Citu?Nu mai bine procedati ca domnul Barna. Cand se termina oamenii noi, dupa ce ai facut 5-6 numiri in Guvern, sa apelezi sa ii imprumuti de la PSD fara bani?", i-a transmis Marcel Ciolacu, premierului Citu.Anterior, premierul a declarat de la tribuna Parlamentului ca "adevaratul motiv al supararii PSD" este ca au fost "taiati" de la buget si "nu mai pot sa fure". Camera Deputatilor si Senatul au adoptat marti proiectul legii bugetului de stat pe 2021, in forma initiata de Guvern, nefiind adoptate amendamente. Premierul Florin Citu a precizat ca bugetul pe acest an demonteaza minciunile celor de la PSD.Au fost 234 de voturi "pentru" si 170 "impotriva".