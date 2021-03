Cum s-au trezit bucurestenii cu statiile de metrou inchise. Cronologia unui conflict anuntat

Compania Metrorex, aflata in subordinea Ministerului Transportului, a somat, in data de 25 martie, societatea sindicalistilor sa elibereze spatiile comerciale din subteranul metroului bucurestean , pana la data de 2 aprilie. Motivul: aceste spatii ingreuneaza accesul calatorilor, precum si o posibila interventie in cazul unor situatii de urgenta.In opinia celor de la Metrorex, aceste spatii "creeaza un mediu nefavorabil pentru publicul calator prin aglomerarea marfurilor in afara spatiului comercial, supraaglomerarea cu marfuri combustibile, bauturi alcoolice si comercializarea produselor de patiserie".In replica, sindicalistii USLM au dat un comunicat in care precizeaza ca spatiile comerciale sunt proprietatea lor doar in proportie de 80%. Ba mai mult, exista un proces in instanta privind aceste spatii si solicita un termen de asteptare pana cand problema se va lamuri in justitie.Fara nicio legatura cu solicitarea Metrorex, USLM aduce in discutie presupuse probleme legate de managementul companiei, cum ar fi lipsa de personal, concedieri, zile libere, etc.La final, apare precizarea ca "de maine 26.03.2021, 10 trenuri nu vor mai iesi in circulatie din lipsa de personal calificat", o amenintare voalata ce anunta greva generala de astazi.Metrorex a remis un comunicat, in care incearca sa calmeze lucrurile, precizand ca in orele de varf (7:00-10:00 si 15:00-20:00) garniturile de metrou vor circula normal. Doar in afara acestor intervale orare, vor fi posibile intarzieri de pana la 2 minute.Insa dupa acest schimb de comunicate, bucurestenii s-au trezit in dimineata zilei de vineri, 26 martie, cu statiile de metrou inchise, dupa ce sindicalistii au blocat caile de rulare.