Sorin Cimpeanu: "Daca nu acceptam injumatatirea numarului de elevi in clasa, ministrul Sanatatii nu semna ordinul. Am ales raul cel mai mic"

Cimpeanu mai spune ca nu a fost de acord cu conditiile impuse de ministrul Sanatatii in privinta limitarii participarii fizice a elevilor la ore, dar ca a trebuit sa faca compromisuri. Educatia nu imbolnaveste , te invata sa respecti regulile, sa nu te imbolnavesti. Nu am competente medicale sa apreciez inflexibilitatea unor restrictii sanitare dar am dreptul ca om de educatie sa ma intreb care este diferenta intre elevii claselor I-IV care pot veni cu prezenta fizica integral si cei de a VIII-a si a XII-a care nu pot veni cu efective intregi. Am dreptul sa ma intreb chestia asta.Ministrul Sanatatii a impus aceste reguli si astfel nu am avut solutii. Sunt intr-o pozitie ingrata, am semnat un ordin de ministru prin care am limitat prezenta la 50%. Am ales raul cel mai mic", a declarat Sorin Cimpeanun la Digi24 Ministrul Educatiei a mentionat si avantajele ordinului comun , printre care se numara si evaluarile elevilor de clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, ale caror date urmeaza sa fie stabilite la inceputul saptamanii viitoare, ptrintr-un ordin de ministru.In plus, simularile pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a vor avea loc fizic, in 22 si 29 martie.Se vor organiza grupe de 10-12 elevi care sa recupereze fizic, la scoala, materia pierduta de cand a inceput scoala online.